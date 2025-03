E, SADA JE SVE JASNO! Zbog ovoga je Novak Đoković snimljen u katastrofalnom stanju na aerodromu u Dohi, nema veze sa tenisom

🎾¡Djokovic abandona Doha cojeando!

🎥 AS @diarioas cazó al tenista serbio con una ligera cojera a su llegada al Aeropuerto de Doha pese a que dijo que no sintió dolor en su partido de individual y en el dobles con Verdasco

🎥 @JaimeDavila_ en Doha pic.twitter.com/WWihGjq89w — As Más Deporte (@As_MasDeporte) February 21, 2025