LJUDI, ŠTA VAM JE OVO? Novak Đoković zgrožen kada je probao ono što su mu Arapi dali (VIDEO)

وصول اللاعب المحترف نوفاك ديوكوفيتش إلى الرياض استعداداً لمواجهاته في #SixKingsSlam ❤



Novak Djokovic has arrived in Riyadh, gearing up for his epic matches at #SixKingsSlam ❤🎾#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/lGc1WYJeXP — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2024