RUS VIŠE NIJE MOGAO DA ĆUTI! Šokantna izjava Danila Medvedeva na Ju-Es openu zatresla teniski svet

Ruski teniser Danil Medvedev govorio je o aktuelnom slučaju u tenisu nakon pobede nad Dušanom Lajovićem.

Tanjug/AP

On nije mogao više da se pravi lud, okreće glavu i ćuti kada je Janik Siner u pitanju.

- Mislim da je moja perspektiva pomalo... Mislim da sam video Tejlora koji je rekao ono što je rekao. Vidi, samo on zna šta se tačno dogodilo, ne možemo znati. Niko ne može znati pravu istinu osim njega, njegovog tima, a možda i momaka koji su, kao, nezavisni sud. Nadam se da ova situacija može biti ista za svakog igrača, na primer da svaki igrač može da se brani. Pravila su malo nejasna. Doping slučajevi me pomalo plaše, on je znao šta se desilo, pa je uspeo da se odbrani. Zamislite bilo kog top 100 tenisera, u prvih 100, koji dobije imejl, a oni kažu, vidi, bilo je kokaina u tvojoj krvi. Dođeš kod njih i kažeš: 'Nikad nisam ništa uradio u životu, ne znam kako je to dospelo tamo'. Kada ne znaš, možeš da budeš suspendovan. To je malo zeznut deo, ali takva su doping pravila. Kao što sam rekao, samo se nadam da će biti ista pravila za svakog igrača - rekao je Medvedev.

Medvedev vodi računa o tome šta jede, pije, dodiruje...

- Uvek se trudim da se pobrinem za ovo. Nikad ne znaš šta može da ti se desi u životu. Neki doping slučajevi, govorim o svim sportovima, izgledaju baš smešno. Život je ponekad smešan. Ne, ja se stalno brinem o tome, ali nikad ne znaš šta može da se dogodi - istakao je Danil.

