Zbog Tijane Bošković Srbija u ozbiljnom problemu
Odbojkašice Srbije pobedile su u Brnu selekciju Bugarske rezultatom 3-0 (25:18, 25:14, 25:20) u meču grupe B Evropskog prvenstva.
- Od početka bilo vidljivo da ne ulazimo punom snagom, što je normalno za ovakve utakmice. Prva dva seta smo odigrali korektno, dovoljno dobro. Onda je u poslednjem setu, izlaskom Maje, a pre svega Tijane, došlo je do mnogo problema i gluposti koje smo pravili. Hajde da to pripišemo neiskustvu, ne mogu da kažem mladosti, pošto nisu one baš toliko mlade. Važno je da su sve zdrave, važno je da je već treća utakmica prošla i da smo pobedili. Za dalje ćemo videti", rekao je Terzić posle meča.
Selektor je otkrio zašto je izveo Bošković ranije iz igre.
- Ne verujem da je to nešto preterano bitno. Ona ima te svoje problemčiće i zbog toga gledam da je malo više izvodim. Ali, što se samog odmora tiče, mislim da tu nema nekih prevelikih problema. Sutra je slobodan dan, prekosutra je ponovo utakmica uveče, tako da ima vremena da se odmori. To je najmanji problem".
Srbije će sledeću utakmicu na EP igrati u sredu od 19 časova protiv Grčke.
Posle tri odigrana kola, Srbija je vodeća u grupi sa devet bodova, Češka ima šest, Grčka pet, Ukrajina četiri, Bugarska tri, dok je Austrija bez bodova.
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