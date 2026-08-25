Željko Obradović ga otpisao: Panatinaikosov NBA as prelazi u Baskoniju
Američki košarkaš Kenet Farid potpisao je jednogodišnji ugovor sa Baskonijom, saopštio je danas klub iz Vitorije.
Farid (36) je prošle sezone igrao za Panatinaikos, a tokom leta je nastupao za Kangreheros de Santurs iz Portorika.
On je tokom karijere, između ostalih, igrao i za ekipe Denvera, Bruklina, Hjustona i moskovskog CSKA.
Američki košarkaš je prošle sezone u Evroligi za Panatinaikos odigrao 35 mečeva, a prosečno je beležio 5,8 poena i 3,9 skokova po utakmici.
On je 2014. godine sa reprezentacijom SAD osvojio titulu na Svetskom prvenstvu.
Košarkaši Baskonije će 24. septembra dočekati Olimpijakos u prvom kolu nove sezone u Evroligi.
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