Ostali sportovi

PARTIZAN U SKOPLJU: Crno-beli sutra u drugom kolu grupe A Regionalne lige gosti rukometaša Alkaloida

Slobodan Krstović

25. 08. 2026. u 12:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠAMPION je ušao u seriju utakmica. Rukometaši Partizana posle duela sa Pelisterom (31:35) već sutra (19.00) u drugom kolu grupe A Regionalne lige u Skoplju igraju sa Alkaloidom. Pelister i Lovćen sastaju se 28. avgusta, dok je Dubočica slobodna.

ПАРТИЗАН У СКОПЉУ: Црно-бели сутра у другом колу групе А Регионалне лиге гости рукометаша Алкалоида

foto milos vukadinovic

Tabela: Pelister 2, Dubočica 2, Alkaloid 0, Lovćen 0, Partizan 0 bodova.

U grupi B duel između Dinama i Vardara je odložen za 15.decembar. Sutra se od 19.00 časova u Budvi sastaju istoimena ekipa i Ohrid. Vojvodina je slobodna.

Tabela: Ohrid 2, Vardar 2, Budva 2, Dinamo 0, Vojvodina 0.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak