PARTIZAN U SKOPLJU: Crno-beli sutra u drugom kolu grupe A Regionalne lige gosti rukometaša Alkaloida
ŠAMPION je ušao u seriju utakmica. Rukometaši Partizana posle duela sa Pelisterom (31:35) već sutra (19.00) u drugom kolu grupe A Regionalne lige u Skoplju igraju sa Alkaloidom. Pelister i Lovćen sastaju se 28. avgusta, dok je Dubočica slobodna.
Tabela: Pelister 2, Dubočica 2, Alkaloid 0, Lovćen 0, Partizan 0 bodova.
U grupi B duel između Dinama i Vardara je odložen za 15.decembar. Sutra se od 19.00 časova u Budvi sastaju istoimena ekipa i Ohrid. Vojvodina je slobodna.
Tabela: Ohrid 2, Vardar 2, Budva 2, Dinamo 0, Vojvodina 0.
Preporučujemo
DOBAR DEBI ĆABIJA ALONSA: Čelsi pobedio Fulam na startu Premijer lige!
24. 08. 2026. u 22:54
ZORAN TERZIĆ POSLE POBEDE SRBIJE: Bilo je problema nakon izlaska Maje i Tijane
24. 08. 2026. u 22:30
BASKONIJA DOBIJA VELIKO POJAČANjE: Bivši saigrač Nikole Jokića stigao u Vitoriju
24. 08. 2026. u 21:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KREĆE EKSPERIMENT ĆABIJA ALONSA: Prvi ispit je neugodni gradski rival na "Krejven kotidžu"
VEOMA zanimljivo prvo kolo Premijer lige zatvoriće mali londonski derbi između Fulama i Čelsija koji se sastaju na "Krejven kotidžu" od 21.00.
24. 08. 2026. u 11:48
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)