PARTIZAN U SKOPLJU: Crno-beli sutra u drugom kolu grupe A Regionalne lige gosti rukometaša Alkaloida

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali ponovio je da će svi punoletni građani preko portala Uprave za trezor na adresi, idp.trezor.gov.rs od 7. septembra moći da provere da li su upisani u Akcionarski fond kako bi znali da li imaju pravo na usplatu jednokratne pomoći od 6.000 dinara iz tog fonda.