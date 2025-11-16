UZNEMIRUJUĆE: Skandal u NJujorku, opšta tuča o kojoj bruji svet (VIDEO)

NA društvenim mrežama pojavili su se video snimci koji su zgrozili planetu.

Naime, na UFC događaju u Njujorku Dilon Danis i članovi tima Islama Mahačeva potukli su se nakon žustre svađe.

Kako se može primetiti, nekoliko članova Mahačevog tima, među kojima i UFC borac Magomed Zajnukov, uputili su više udaraca Danisu pored oktagona.

U jednom momentu, Zajnukov je zadao nekoliko udaraca u predelu glave dok je Danis sve vreme pokušavao da smiri situaciju.

Obezbeđenje i policija odmah su reagovali i pokušali da razdvoje zavađene strane.

Tek posle gotovo pet minuta, Danis i pojedini članovi Mahačevog tima udaljeni su od oktagona i sprovedeni iza scene u Medison Skver Gardenu.

