UZNEMIRUJUĆE: Skandal u NJujorku, opšta tuča o kojoj bruji svet (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 11. 2025. u 11:24

NA društvenim mrežama pojavili su se video snimci koji su zgrozili planetu.

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Скандал у Њујорку, општа туча о којој бруји свет (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/Bleacherreport

Naime, na UFC događaju u Njujorku Dilon Danis i članovi tima Islama Mahačeva potukli su se nakon žustre svađe. 

Kako se može primetiti, nekoliko članova Mahačevog tima, među kojima i UFC borac Magomed Zajnukov, uputili su više udaraca Danisu pored oktagona. 

U jednom momentu, Zajnukov je zadao nekoliko udaraca u predelu glave dok je Danis sve vreme pokušavao da smiri situaciju.

Obezbeđenje i policija odmah su reagovali i pokušali da razdvoje zavađene strane. 

Tek posle gotovo pet minuta, Danis i pojedini članovi Mahačevog tima udaljeni su od oktagona i sprovedeni iza scene u Medison Skver Gardenu.

