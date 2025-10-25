PALI POSLE PETERACA: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana u regionalnoj ligi
VATERPOLISTI Novog Beograda nisu uspeli da osvoje ceo plen u Herceg Novom. "Vukovi" su u derbiju četvrtog kola Premijer Regionalne lige posle peteraca izgubili od Jadrana - 16:17 (3:2, 3:4, 3:5, 3:1 - 4:5). Presudio je promašaj Luke Gladovića u drugoj seriji.
Novobeograđani su bili nadomak podviga. U finišu treće četvrtine su gubili sa 11:8, ali su uspeli u poslednjoj četvrtini da izjednače na 11:11. Holod je 34 sekunde pre kraja vratio vođstvo domaćinu (12:11), da bi Martinović pet sekunde pre kraja doneo peterce (12:12) i osigurao makar jedan utešan bod. U penal seriji Novljani su bili sigurniji, dok je u redovima Novog Beograda nesiguran bio Gladović što je na kraju i presudilo.
Najefikasniji u Novom Beogradu bili Pljevančić, Šulc i Martinović sa tri gola, a kod domaćina Holod sa tri pogotka.
Ostali rezultati: Radnički - Šabac 18:10. Budućnost - Crvena zvezda 9:14, Partizan - Primorac 9:18.
TABELA: Jadran HN 10, Novi Beograd 10, Primorac 9, Šabac 9, Radnički 7, C.zvezda 3, Partizan 0, Budućnost 0.
