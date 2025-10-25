PRAVE PROVERE SA SLOVENIJOM: Dejan Milosavljev blista na golu rukometaša Berlina i raduje se okupljanju reprezentacije

DEJAN Milosavljev i ove sezone briljira na golu šampiona Nemačke, Berlina. Sjajni čuvar mreže je pre tri dana potvrdio da je u sjajnoj formi, jer je sa 16 odbrana vodio "lisice" do šeste uzastopne pobede u grupi A Lige šampiona na vrućem terenu mađarskog Vesprema - 32:31. I ne krije da jedva čeka da se u ponedeljak priključi reprezentaciji, koja će pod komandom novog selektora Raula Gonzalesa odigrati i dve prijateljske utakmice sa Slovenijom u Loznici.

FOTO: N. Paraušić

- Kao i uvek veoma se radujem dolasku u nacionalni tim - ističe za sajt RSS Milosavljev. - Novo okupljanje, novo upoznavanje, ali osećaj sreće uvek isti. Najlepše je u reprezentaciji, to druženje i vreme provedeno sa momcima u dresu Srbije je nešto posebno. Odigraćemo dva meča sa Slovenijom koja ima sjajan tim. Već godinama igraju na dobrom nivou i u pravom trenutku ćemo videti šta i koliko možemo. Imaćemo veliki broj novih momaka što je odlično i svaki put se obradujem kad na pripreme dođe neki mladi igrač.

Izvanredni čuvar mreže raduje se što Marsenićev i njegov Berlin blista u Ligi šampiona. U Bundesligi su trenutno šesti...

- Igramo stvarno odlično, sve ide kako želimo, a očigledno nam kao ekipi leži da imamo jake utakmice. Naravno, i Bundesliga je veoma jaka, zahtevna, ritam utakmica je zaista ubitačan, ali i tu dobro stojimo - ističe Milosavljev.