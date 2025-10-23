SINER GLEDA I SMEJE SE! Dopingovala se svetska rekorderka u maratonu, "vadila" se na neverovatan način - evo koliku kaznu je dobila

Svetska rekorderka u maratonu, Kenijka Rut Čepngetič, saznala je koliko će morati da bude van atletike zbog kršenja antidoping pravila.

FOTO: Tanjug/AP

Jedinica za integritet atletike (AIU) izrekla je trogodišnju suspenziju, prenosi "Atletik".

Taj medij podseća da je 31-godišnja Čepngetič privremeno bila suspendovana od strane AIU u julu nakon što je 14. marta bila pozitivna na hidrohlorotiazid (HCTZ). Tvrdila je da je pozitivan test nastao nakon što je popila lek svoje kućne pomoćnice kada je bila bolesna, a da nije znala da sadrži zabranjenu supstancu.

Hidrohlorotiazid (HCTZ), diuretik koji se nalazi na listi zabranjenih supstanci Svetske antidoping agencije (VADA), pronađen je u uzorku urina Čepngetič sakupljenog pet dana nakon što je završila druga na Lisabonskom polumaratonu sa vremenom od jednog sata, šest minuta i 20 sekundi.

HCTZ se koristi za smanjenje količine vode u telu povećanjem protoka urina i može se koristiti za maskiranje prisustva drugih zabranjenih supstanci.

Odeljenje za doping je saopštilo da Čepngetič isrpa "nije mogla da objasni pozitivan test" kada su je istražitelji prvobitno ispitivali 16. aprila. Ali, organizacija je saopštila da joj je 11. jula predočila dokaze sa njenog mobilnog telefona koji „ukazuju na razumnu sumnju da je njen pozitivan test možda bio plod svesne namere (da se unese doping u organizam)“. Čepngetič je tada ponovila svoj stav da ne može da objasni pozitivan test i da „nikada nije koristila doping“.

Međutim, 31. jula ona je napisala pismo Odeljenju za doping sa željom da promeni svoju izjavu. Rekla je da je bila bolesna dva dana pre nego što je bila pozitivna na supstancu i da je uzimala lekove svoje kućne pomoćnice kao tretman.

Kenijka je tvrdila da je uzimala lek „bez ikakvih koraka da proveri da li sadrži zabranjenu supstancu“ i da je zaboravila da to pomene istražiteljima. Zatim je poslala fotografiju leka koja je bila označena sa „hidrohlorotiazid“.

Odeljenje za doping je opisalo njeno objašnjenje kao „teško verodostojno“.

Takav prekršaj bi obično povlačio dvogodišnju zabranu, ali je AIU opisao objašnjenje atletičarke kao oblik „nepažnje“ i stoga se delo kvalifikuje kao „indirektna namera“, što povlači zabranu od četiri godine. AIU je obavestio Čepngetičevu o tome 22. avgusta, a pošto je ona priznala optužbe i prihvatila sankciju u roku od 20 dana, kazna je smanjena na trogodišnju zabranu.

