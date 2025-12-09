BILE SMO TAKO BLIZU TOP 8: Sjajna golmanka Jovana Risović žali što su rukometašice tek 12. na Svetskom prvenstvu u Holandiji i Nemačkoj

JOVANA Risović još ne može da preboli težak poraz od Crne Gore. Jedna od naših najboljih rukometašice priznaje da joj je krivo što su stale na korak od četvrtfinala, tako da je nije impresioniralo 12. mesto na Svetskom prvenstvu u Holandiji i Nemačkoj. Ono što je hrabri je da je napravljen pomak u odnosu na poslednja tri velika takmičenja i da imaju potencijal za napredak.

Foto: M.Vukadinović

- Vratile smo se u nedelju iz Nemačke, a ja još razmišljam o svemu što smo preživele na šampionatu, kako smo protiv Crne Gore odigrale najlošije na SP, tako da mi je i te kako krivo i žao što smo završile na 12. mestu. Jedini stvarni pomak u odnosu na prošlo SP, gde smo bile 21, je da smo tokom ovog prvenstva pokazale par dobrih partija, mentalnu snagu, što smo uspevale da se vraćamo iz minus šest, kao protiv Španije i da pobedimo - ističe za "Novosti" sjajna golmanka Jovana Risović.

Devojke su na poslednja dva EP i jedno SP imale jednu pobedu uz 11 poraza. U Štutgartu i Dortmundu nisu dozvolile da prevlada gubitnički mentalitet, već su ostvarile tri pobede, remi i dva poraza, osim od Crne Gore izgubile su očekivano i od Nemačke.

- Mislim da reprezentacija ima baš dosta potencijala. Da ne računam nas starije devojke, mlađe su u nekim trenucima su preuzimale ulogu za koju tek trebaju da stasaju.Imale smo dobru atmosferu, pripremu, samo mladim devojkama fali iskustvo igranja u ključnim utakmicama na velikim takmičenjima. Nadam se da će to doći, ali za to treba vreme, ne može ništa preko noći da se reši. Ali, imale smo sjajne partije na SP - smatra Risovićeva.

Na opasku da nisu možda protiv Crne Gore sagorele u prevelikoj želji uzvraća:

- Ne znam da li je želja ili neki strah zboh prethodnih duela sa Crnogorkama, jer one imaju više pobeda od nas. Nekako su one u istom sistemu, u Budućnosti su zajedno, i odigrale su taj meč bolje od nas. Ne znam zašto smo se toliko uplašile. Od samog početka nijednoj od nas nije ništa išlo. Da je makar jedna iskočila, pa podigla drugu... Nekako smo sve bile u nekoj magli i nismo uspele da se uzdignemo. Crna Gora je odigrali mnogo bolje u odbrani i napadu, njihova golmanka je branila super. Krivo mi je što bar u drugom poluvremenu nismo uspele da razbijemo njihovu igru, da damo više golova kako bi utakmica krenula drugim tokom. Nažalost šta je tu je, učile smo na greškama i nadam se naučile da nemamo više psihičkih barijera pred utakmice - kaže Jovana.

Naše devojke se još uhodavaju sa selektorom Pradesom, koji je kormilo preuzeo pre dva meseca.

- Nismo dugo, ali nekako smo se uklopile u taj sistem. I on je video šta može da očekuje od nas. Mlađe devojke moraju da obrate pažnju na fizičkoj pripremi, jer mislim da tu zaostajemo za najboljim selekcijama. Moraju i da rade na taktičkim detaljima, jer dosta njih igra u srpskoj ligi, gde se mislim ne posvećuje toliko pažnja detaljima, kako se taktički pripremiti za utakmicu - smatra Jovana.

Specijalista za sedmerce

LEGENDARNA Katarina Tomašević sjajno je uklopila Jovanu sa debitantkinjom Gordanom Petković. A Risovićeva se pokazala i kao specijalista za sedmerce.

- Imale smo super saradnju, a trener golmana Katarina Tomašević znala je kada koju od nas da pošalje na gol. Kada mi nije išlo menjala me je Goca, koja je bila na nivou. Nekako smo i bile fokusirane na nas, kad god smo imale dobar performans, saigračice su nam pomagale u odbrani. Što se tiče sedmeraca to je uvek pola-pola, mada analiziramo dobro svakoh protivnika - kaže Jovana.

Norveška sa druge planete

- MISLIM da Norveškoj ne može niko da parira, jer su u svakom segmentu bolje od ostalih reprezentacija. Kao da su sa druge planete, i fizički i taktički, tako da mislim da će osvojiti zlato. Ostale reprzentacije su izjednačenje, zavisi kome je dan, a kome nije. Bilo je do sada dosta iznenađenje. Uostalom sada svi igraju rukomet - podvlači Jovana.