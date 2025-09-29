NISAM MOGAO DA SPAVAM: Nikola Grbić priznao da mu je bilo veoma teško posle poraza u polufinalu Svetskog prvenstva

NIKOLA Grbić je nastavio trofejni niz sa odbojkašima Poljske, ali nije presrećan što je Svetsko prvenstvo na Filipinima završio sa bronzanom medaljom. Srpski stručnjak je u razgovoru za poljske medije iskazao nadu da će mu se ta prilika ukazati za dve godine, kada će se šampionat ponovo održati u Poljskoj.

FOTO: FIVB

- Nismo uradili ono zbog čega smo došli u Manilu. Ovo je bila šansa da osvojimo tu zlatnu medalju koja mnogim odbojkašima nedostaje. Sa mnom na čelu, to je jedini trofej koji nisam osvojio u karijere. Nadam se da ću imati priliku za dve godine - ističe Grbić.

Za Poljake je polufinale sa Italijom (0:3) bilo baš bolno. Istina, pre meča su ostali bez povređenog kapitena Bartoša Kureka... Ipak, smogli su snage da u meču za treće mesto savladaju Češku.

- Osećanja su mi pomešana. S jedne strane srećan sam što smo osvojili medalju i kako je tim reagovao na poraz. Verujte mi, svi smo bili slomljeni posle poraza od Italije, ja nisam uopšte spavao. Znam da ni ostali nisu dobro spavali. Bili smo emotivno isceđeni... Znam koliko je teško bilo da igraju sa Česima. Imamo razloga za sreću, ali meni je teško da budem srećan u ovom trenutku - priznaje Grbić.

Ne zaboravlja se i da iz olimpijskog tima, koji je osvojio srebro u Parizu, nije bilo sedmorice igrača.

- Da mi je neko pre sezone rekao da ćemo osvojiti dve medalje sa ovim momcima odmah bih potpisao. Neki su prvi put bili u glavnoj ulozi, neki prvi put na velikom takmičenju - kaže Grbić.

Nikola je sa Poljacima na osam takmičenja osvojio osam medalja. Ipak, ne propušta da kaže:

- Znam da nisam najbolji trener za neke igrače. Neki treneri bi bolje uradili posao sa nekim igračima. Ali, to sam ja, tako radim i to je moja filozofija. Kada bih to želeo da promenim, da počnem da slušam komentare, medije, poludeo bih.