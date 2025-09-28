SLEDEĆE SU MAĐARICE: Rukometašice Crvene zvezde otpisale Spono Igls i zakazale duel sa Estergomijem
LAGANO do cilja. Rukometašice Crvene zvezde su i u drugom meču prvog kola kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope na Banjici savladale Spono Igls - 29:24 (15:10). Šampionke Srbije su i juče nadigrale Švajcarkinje (37:23),tako da je novi duel bio samo formalnost.
Beograđanke u drugoj rundi očekuje Estergomi. Prvi meč igra se 8. novembra u Mađarskoj, a revanš nedelju dana kasnije. Pobednik će igrati u drugom po jačini evropskom takmičenju.
Strateg Zvezde Andreja Vukojević juče je šansu pružio mlađim igračicama sa manjom minutažom. Zvezdašice su i sa sedam golova razlike, ali su i dozvoljavale Švajcarkinjama da se primaknu na dva, tri gola.
U Zvezdi je najefikasnija bila Mia Nedeljković sa 10 golova. Pet je dala Aleksandra Krezović, a četiri Aleksandra Miletić. Kod Švajcarkinja je odskočila Liza Herger sa sedam pogodaka.
