"ORLOVI" SE NE SLAŽU SA STAVOM JAVNOSTI! Odbojkaši Srbije o tome - mogu li i kako da eliminišu Iran u osmini finala Svetskog prvenstva

IRAN nije Brazil, ali daleko od toga da ga neko u odbojkaškom taboru Srbije potcenjuje. „Orlovi“ se od četvrtka, kada su „karioke“ poslale kući, spremaju za duel sa jednom od najboljih azijskih selekcija u osmini finala 21. Svetskog prvenstva na Filipinima. Puleni Georga Krecua veruju da će u utorak (14.00) naći načina da neugodnog rivala nadmudre i plasiraju se u četvrtfinale.

FOTO: M. Vukadinović

- Ovo SP je pokazalo da stvarno nije više floksula kada se kaže da sve zemlje igraju odbojku. Dogodilo se da su posle grupne faze ispali favoriti Francuska, Brazil, Japan, Kuba, da su domaćini, Filipinci, za koje mogu slobodno da kažem da niko u odbojkaškim krugovima nije čuo, došli u situaciju da dobijenu utakmicu izgube posle čelendža na meč lopti i na taj način pošalju Igran na nas u osminu finala – priča u telefonskom razgovoru za „Novosti“ pomoćnik selektora Srbije Neven Majstorović.

Nekadašnji prvak Evrope iz 2019.ne prihvata da su „orlovi“ u prednosti protiv Iranaca. Na procene kladioničara se i ne osvrće.

- Ne bih se složio sa procenom javnosti da smo favoriti, jer smatram da u osmini finala Iranci i mi imamo podjednake šanse. Ono što nas raduje su poslednje dve utakmice sa Kinom i Brazilom, u kojima smo izgledali vrlo kompaktno i vrlo odlučno u nameri da budemo sami tvorci svoje sudbine na ovom prvenstvu – podvlači Majstorović.

Trofejni libero smatra da „orlovi“ moraju da se fokusiraju na svoju polovinu terena.

- Mislim da je jako važno kako ćemo odigrati i kako ćemo uraditi stvari sa naše strane mreže. Imaćemo Irance prekoputa, koji su izuzetno fizički pripremljeni, sa dobrim servisom i jakim prvim napadom – upozorava Majstorović.

U našem taboru nikako ne zaboravljaju poraz u ovogodišnjoj Ligi nacija na turniru u Beogradu – 1:3.

- Imali smo negativna iskustva sa njima. Sigurno je da ćemo iz tog meča u „Beogradskoj areni“ izvući neke pouke i uz utakmica koje su igrali na SP napraviti dobru pripremu i sprečiti neka iznenađenja kada je njihova igra u pitanju. Ponavljam jako je bitno kako ćemo mi ući u ovu utakmicu, bez obzira što nas smatraju favoritom. Uostalom posle poraza od Češke svi su nas otpisali, tako da ishod meča isključivo zavisi od naše koncetracije i naše igre i to je nešto na šta trebamo da se oslonimo – naglašava Majstorović.

Mladi stručnjak podseća da se na šampionatu videlo da je svaki meč otvoren...

- Ovaj turnir je pokazao da su iznenađenja i te kako moguća, imamo neke reprezentacije koje nisu očekivale i koje nisu bile projektovane za osminufinala, a igraju nokaut fazu. Zato mi treba da budemo fokusirani i da razmišljamo samo o Iranu i da probamo da tu utakmicu odvedemo na našu vodenicu, da ih nateramo da rade stvari koje nama odgovaraju i na taj način pokušamo da pobedimo – jasan je Majstorović.