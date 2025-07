UVEK IDEMO NA ZLATO: Boris Vapenski se posle 14 godina vratio u reprezentaciju Srbije i jedva čeka da počne SP u Singapuru

BORIS Vapenski trudi se da ga emocije na savladaju. Prekaljeni vaterpolista je čvrsto na zemlji, srećan što posle 14 godina ponovo nosi kapicu Srbije, naglašava da je sada mudriji i da se nada da će pomoći saigračima da na SP, od 12. do 24. jula u Singapuru, ponove podvig iz Pariza ili se makar posle osam godina posta na svetskim prvenstvima nađu na pobedničkom postolju.

foto m.vukadinovic

- Kada sam na pripremnom turniru u Budimpešti ponovo debitovao za Srbiju protiv Crne Gore, malo su me preplavile emocije. Slušao sam himnu, gledao u zastavu, bilo je veoma emotivno. Ali, u suštini, to je bilo kratkotrajno. Odrastao sam, sazreo i znam zašto sam tu, zašto sam se vratio, da pomognem ekipi da bude što bolja. To sam brzo stavio sa strane i sada se radujem SP. Mislim da možemo mnogo, jer zavisi samo od nas - priča za "Novosti" Boris Vapenski.

Ambicije Srbije se nikad ne dovode u pitanje.

- Ne počinju se pripreme sa ciljem da budemo peti, već se pripremamo da budemo prvi. Samo tako možemo do postolja - podvlači Vapenski.

Dete Vojvodine, ljubimac navijača Crvene zvezde, sada uzdanica Radničkog, na neki način je demantovao sebe. Pre šest godina je mislio da u konkurenciji Filipovića i Mandića nema čemu da se nada i prihvatio je ponudu Gruzije, za koju je odigrao dva evropska i jedno svetsko prvenstvo. A onda se našao u planovima novog selektora Uroša Stevanovića.

- U međuvremenu sam naučio da ništa nije nemoguće, da radom i zalaganjem može sve da se postigne. Time sam se vodio, ulagao u sebe, u svoj napredak i videćemo da li će mi se vratiti. Ali, dobio sam šansu da se vratim na puteve kada sam bio mlad i perspektivan igrač. Sada mi je drugačije uloga, ovde sam iz drugih razloga i spreman za to - ističe Vapenski.

Povratkom Vapenskog reprezentacija će sada imati dvojicu levorukih igrača, Mandić nije više usamljen.

- Vrlo dobro znam koja mi je uloga, svestan sam toga i raduje me igranje sa ovim momcima. Atmosfera je super i lepo je biti ovde. Bilo mi je mnogo teže pre 15 godina. Bio sam mlad, neiskusan, ništa nisam razumeo, sada mi je mnogo lepo što sam u ovoj ekipi i iskreno se radujem svakoj utakmici - naglašava Vapenski.

Olakšavajuća okolnost je to što je više igrača iz Radničkog...

- Mnogo mi je lakše, u suštini sa svima sam igrao. Postoji neka konekcija. Znam sve ljude, osim iz Radničkog i iz Zvezde. Miloš Ćuk mi je kum. Jedino sa Dušanom Mandićem nisam igrao, ali je sa velikim igračima lako igrati. Sve je za sada odlično i nadam se da će rezultat biti dobar. Grupa momaka je prava, dobra, atmosfera odlična, vežbali smo naporno. Na kraju krajeva, mislim da smo i kvalitetniji od drugih, što bi trebalo i da pokažemo - ističe Vapenski.

Jedino veliko takmičenje u kapici Srbije bilo je EP 2010. u Zagrebu, kada je osvojena bronza. Sledeće godine igrao je finale Svetske lige i onda doživeo šok - tadašnji selektor Dejan Udovičić nije ga poveo na SP 2011. u Šangaju. Ipak, duh svetskih prvenstvava osetio je u kapici Gruzije, na šampionatu 2022. u Budimpešti.

- Ambicije Srbije i Gruzije nikad nisu bile iste. Ali, odigrao sam mnogo utakmica u karijeri, tako da ne može ništa da se desi, a da me iznenadi, da je za mene sada ovo nešto novo. Trenutno sam u takvoj situaciji, da sam dobar sa glavom, da sam spreman, da znam svoju ulogu, da ne srljam, miran sam, idemo utakmicu po utakmicu i biće to kako treba. Bitno je da mi rastemo iz meča u meč - smatra Vapenski.

Konkurencija je žestoka, za titulu prvaka sveta boriće se šest-sedam selekcija.

- Svi timovi su podjednaki, niko nije nedodirljiv, nema apsolutnog favorita kao što je bila Srbija sedam-osam godina. Svi imaju šansu i baš zato bi trebalo biti oprezan, spreman i motivisan bukvalno za svaku utakmicu. Još od početku, ako sve bude u redu, treba da se gradi neka priča za četvrtfinale. Svaka ekipa može da pobedi svaku, na Olimpijskim igrama se videlo po rezultatima. Bićemo oprezni, znamo šta radimo i gledaćemo samo sebe da budemo pravi. n

Uroš ima viziju

SELEKTOR Stevanović ne gleda godine igrača, već pod zastavu poziva najbolje u datom trenutku. Tako je sada osim Vepenskom šansu pružio i Nikoli Murišiću, koji je do pre pet godina igrao za Crnu Goru.

- Uroš ima neku viziju, tako da se nadam da nije pogrešio sa nama dvojicom. Mi ćemo dati sve od sebe da pomognemo ekipi da bude bolja - kaže Vapenski.

Žal zbog Vojvodine

U reprezentaciji Srbije u ovom trenutku su igrači koji su ponikli u Vojvodini: Miloš Ćuk, Boris Vapenski, Radoslav Filipović, a i Lazar Dobožanov je ispekao "zanat" u Novom Sadu. Nažalost, Novosađani su godinama daleko od srpskog vrha.

- Nekako sam prežalio moj matični klub, to posrtanje traje jako dugo. Nadam se da će doći neka bolja vremena, ima toliko izdanaka iz njene škole, žalosno je gledati gde se sada klub nalazi. Šta da radimo, to je trenutno. Još sam u igračkim vodama, tako da ne mogu da razmišljam, da gubim fokus i energiju oko toga. Naravno da mi je žao, nadam se boljim danima - kaže Vapenski.