NE SMEMO DA SE SUDARAMO: Kapiten odbojkaša Marko Ivović je ponovo istakao da je proces stvaranja novog tima bolan i da je neophodno strpljenje

NEKAD su svi strepeli od odbojkaša Srbije. Ali, danas "orlovi" u Ligi nacija nisu nedodirljivi ni na svom terenu. Našu podmlađenu selekcije na turniru u Beogradskoj areni preslišali su Iran (1:3) i Kuba (1:3), tako da mnogi sa zebnjom očekuju duele u subotu (20.00) sa Argentinom i u nedelju (20.00) sa Nemačkom. A samo jedna pobeda ulila bi četi Georga Krecua neophodno samopouzdanje u borbi za opstanak.

Ono što je protiv Iranaca i Kubanaca bilo vidljivo je da naši nisu imali odgovor na protivnički servis, a u duelu sa karipskom selekcijom ni na blok. Dobri trenuci brzo su nestajali pred serijom grešaka, koje su vodile Srbe ka porazu. Na trenutke su "orlovi" imali dobar servis, blok, igru u odbrani i napadu i tada su plesali po terenu. Ali, to je u oba meča trajala najviše set i po.

- Ponavljamo se kao vrapci da je potrebno vreme da sazri ova mlada ekipe. Dešavalo nam se protiv Kube, da se u drugom i četvrtom setu sudaramo za lopte, što je kod iskusnijih ekipa nedopustivo, jer se zna ko šta igra. Nažalost kod nas je trenutno turbulento, ne zna se ko šta igra. Ipak to je jedan proces za koji je potrebno vreme. Nije lako sve to podnositi, svi bismo voleli da se preko noći promeni nešto i da ekipa bude na vrhuncu - pričao je posle meča sa Kubom kapiten Marko Ivović.

Svestan je iskusni odbojkaš da svi, naročito igrači, moraju da budu strpljivi i uporni, jer im sada vreme nije saveznik.

- Posle 10 godina menjamo ekipu, sedam, osam igrača je iz srpske lige, što je s jedne strane uspeh. I pored toga što sve sve teško psihički podnosti, srećan sam što smo uspeli da imamo dobru energiju protiv Kubanaca. To je za pohvalu, ali sudari na terenu ne smeju da se dešavaju. Jer, tada se odmah izgubi jedan poen, potom usledi kazna i takva tri poena poena odluče set, na kraju i utakmicu. Nadam se da ćemo popraviti igru za Argentinu - ističe Ivović.

Pomoćni trener Neven Majstorović ističe da je ekipa u svakom meču imali dobre momente, ali onda, kao i na turniru u Sijanu, na trenutak gube koncetraciju, što dovodi do toga da gube poene u serijama.

- To se na ovom nivou ne prašta. Na tome moramo da radimo, ali znamo da je ovo početak procesa stvaranja tima i da će i dalje biti sličnih situacija. Moramo, nažalost da na teži način, na utakmicama prevazilazimo sve te stvari i da se iz meča u meč trudimo da nas se ti momenti na ponavljaju - primećuje Majstorović.

Podseća nekadašnji libero "orlova" da vrhunske selekcije forsiraju servis i blok...

- Moderna odbojka zahteva od svake ekiep da rizikuje na servisu. To olakšava igru u bloku i odbrani. Mi smo možda u nekim situacijama reagovali ishitreno. Fali nam malo više iskustva, ali sve je to proces rađanja jedne generacije i to će nam se dešavati - podvlači Majstorović.

Živimo za ovu zemlju

- NAJEŽIM se kada uđem u "Arenu". Radost je velika kada igramo za našu zemlju. Igramo u inostranstvu, željni smo da igramo kod kuće. Posle osam godina igramo u zemlji, zašto smo srećni što imamo podršku naših ljudi. Za njih igramo, živimo za ovu zemlju, iskreno se nadam da ćemo u budućnosti imati još bolju generaciju - ističe Ivović.

Raspored

Sreda - 25. jun

Nemačka - Kuba 1:3

Holandija - Argentina 0:3

Srbija - Iran 1:3

Četvrtak - 26.jun

Holandija - Nemačka 1:3

Srbija - Kuba 1:3

Petak - 27.jun

Argentina - Iran 16.30

Holandija - Kuba 20.00

Subota - 28. jun

Nemačka - Iran 16.30

Srbija - Argentina 20.00

Nedelja - 29.jun

Iran - Holandija 13.00

Kuba - Argentina 16.30

Srbija - Nemačka 20.00