Dominacija bivših košarkaša Partizana: Pokuševski ponovo odličan, miljenik Grobara maestralan

Nekadašnji krilni centar crno-belih zabeležio je indeks korisnosti 22.

Credit: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Lokomotive Kubanj pobedili su MBA Moskvu 92:87 u utakmici drugog kola VTB lige, a važnu ulogu u trijumfu ekipe Tomislava Tomovića imali su Aleksej Pokuševski i Patrik Miler, nekadašnji igrači Partizana.

Pokuševski je u svom drugom zvaničnom nastupu za ruski klub odigrao veoma dobar meč.

Postigao je 18 poena, a pogodio je pet od deset šuteva iz igre, dok je sa linije za slobodna bacanja bio bez promašaja, uz učinak 7/7. Tome je dodao i sedam skokova za indeks korisnosti 22.

Efikasniji od njega u redovima Lokomotive bio je upravo Miler, još jedan bivši član crno-belih. Amerikanac je utakmicu završio sa 28 poena i bio najzaslužniji za pobedu domaćeg sastava.

Na drugoj strani istakao se Maksim Ogarkov sa 21 poenom, ali MBA Moskva nije uspela da izbegne poraz.

Popularni Poku je u prvoj rundi u pobedi nad Jenisejom postigao 10 poena, a vrlo solidan utisak ostavio je i na VTB Superkupu, pogotovo u finalu protiv Efesa. U porazu od turskog evroligaša bio je najefikasniji u ekipi sa 20 poena i pet skokova.