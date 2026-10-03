"NAŠ OTPAD JE NAJBOLJI U EVROLIGI!" Gilbert Arenas odgovorio Nikoli Jokiću

Gilbert Arenas kontraverznim izjavama pomera granice.

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Nikola Jokić je nedavno pričao o tome da je u NBA lakše, da pojedini igrači biraju utakmice i igraju za svoju statistiku, te da bi trebao svako od njih da se oproba u Evropi i vidi koliko je svaki meč takmičarski i koliko je teško igrati na Starom Kontinentu.

Arenas je potom odgovorio:

- Kada je spomenuo reprezentaciju – tamo nikoga nije briga za statistiku, niti je tim SAD mario za to. Tako smo razbili i vas i Francuze – nismo marili za brojeve, uzeli smo zlato! Ako o tome pričaš…

Nadovezao se potom na takmičenje u Evroligi, koje, očigledno, prati:

- Ako pričamo o Evroligi, mi nemamo nikakvu potrebu da igramo tamo. Naš otpad, momci koji ne mogu da izbore mesto na našim rosterima, odu tamo i budu najbolji igrači Evrolige. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama - rekao je on.

Nije prvi put da proziva sve što nije vezano za SAD i njihovu košarku.