PREMINULA NBA LEGENDA! Otišao je jedan od najboljih koje je Amerika imala
AMERIKA je zavijena u crno! "Košarkaški kum Sijetla" nije više među živima.
Preminuo je Leni Vilkens! U noći između nedelje i ponedeljka po srednjeevropskom vremenu stigla je tužna vest, da je umro jedan od najpoznatijih NBA igrača, a kasnije i trenera.
Ostaće upamćen i po tome što je u Kuću slavnih primljen i kao igrač (1989), kao trener (1998). trener i kao član američke reprezentacije sa Olimpijskih igara u Barseloni 1992. godine, kada je bio pomoćni trener.
Rođen je 1937. godine u Bruklinu, a od 1960. godine, do 1975. godine promenio je četiri NBA franšize. Bio je u Sent Luisu, Sijetlu, Klivlendu i Portlandu. Imao je i nadimak, "košarkaški kum Sijetla".
Kasnije je kao trener radio u Sijetlu, Portlandu, Klivlendu, Atlanti, Torontu i Njujorku.
Ostaće upamćen i kao jedan od najboljih plejmejkera, a kasnije i trenera. Tako je vodio čak 2.487 utakmica u NBA ligi, što je i dalje rekord.
- Leni Vilkens predstavljao je ono najbolje što NBA ima, kao igrač, trener i ambasador igre. Bio je među 75 najvećih igrača i 15 najboljih trenera svih vremena - izjavio je komesar NBA lige Adam Silver koji je i saopštio tužnu vest.
Čak devet puta je bio učesnik Ol Star utakmica a postao je prvi trener koji je ostvario više od hiljadu pobeda. Kao trener je 1979. godine sa Sijetl Supersoniksima osvojio NBA titulu, a u tom gradu je do kraja života ostao košarkaška ikona.
- Izgubili smo čoveka koji je verovao u ljude, kako na terenu, tako i u društvu - stoji između ostalog u objavi Superesoniksa.
Proglašen je i za trenera godine 1994. sa Atlantom, a karijeru je završio sa 1.332 pobede, što je tada bio apsolutni rekord NBA lige.
Bio je primljen i u FIBA Kuću slavnih, Olimpijsku Kuću slavnih SAD, Kuću slavnih univerzitetske košarke, kao i u Kuću slavnih Providensa i Zid časti Klivlenda.
