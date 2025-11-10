PREMINULA NBA LEGENDA! Otišao je jedan od najboljih koje je Amerika imala

AMERIKA je zavijena u crno! "Košarkaški kum Sijetla" nije više među živima.

Foto: Tanjug AP

Preminuo je Leni Vilkens! U noći između nedelje i ponedeljka po srednjeevropskom vremenu stigla je tužna vest, da je umro jedan od najpoznatijih NBA igrača, a kasnije i trenera.

Ostaće upamćen i po tome što je u Kuću slavnih primljen i kao igrač (1989), kao trener (1998). trener i kao član američke reprezentacije sa Olimpijskih igara u Barseloni 1992. godine, kada je bio pomoćni trener.

Rođen je 1937. godine u Bruklinu, a od 1960. godine, do 1975. godine promenio je četiri NBA franšize. Bio je u Sent Luisu, Sijetlu, Klivlendu i Portlandu. Imao je i nadimak, "košarkaški kum Sijetla".

Lenny Wilkens, Hall of Fame basketball player and coach, has died at 88.



Wilkens, who was known as the godfather of Seattle basketball, played for 15 seasons and his 1,332 wins as a head coach rank third all-time. pic.twitter.com/Rh7kGaKzbP — Yahoo Sports (@YahooSports) November 9, 2025

Kasnije je kao trener radio u Sijetlu, Portlandu, Klivlendu, Atlanti, Torontu i Njujorku.

Ostaće upamćen i kao jedan od najboljih plejmejkera, a kasnije i trenera. Tako je vodio čak 2.487 utakmica u NBA ligi, što je i dalje rekord.

- Leni Vilkens predstavljao je ono najbolje što NBA ima, kao igrač, trener i ambasador igre. Bio je među 75 najvećih igrača i 15 najboljih trenera svih vremena - izjavio je komesar NBA lige Adam Silver koji je i saopštio tužnu vest.

Čak devet puta je bio učesnik Ol Star utakmica a postao je prvi trener koji je ostvario više od hiljadu pobeda. Kao trener je 1979. godine sa Sijetl Supersoniksima osvojio NBA titulu, a u tom gradu je do kraja života ostao košarkaška ikona.

- Izgubili smo čoveka koji je verovao u ljude, kako na terenu, tako i u društvu - stoji između ostalog u objavi Superesoniksa.

Proglašen je i za trenera godine 1994. sa Atlantom, a karijeru je završio sa 1.332 pobede, što je tada bio apsolutni rekord NBA lige.

Bio je primljen i u FIBA Kuću slavnih, Olimpijsku Kuću slavnih SAD, Kuću slavnih univerzitetske košarke, kao i u Kuću slavnih Providensa i Zid časti Klivlenda.