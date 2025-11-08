NIKOLIN ŠOU O KOME BRUJI AMERIKA: Jokić se uključio u program i poručio ovo... (VIDEO)

KAO po običaju, Nikola Jokić bio je fantastičan u pobedi Denvera, a nakon meča imao je zanimljivo izlaganje pred medijima.

Foto AP

Imao je Soborac meč sa 26 poena, devet skokova i isto toliko asistencija. Svoju igru nakon susreta okarakterisao je "kao sporu noć"

Naš reprezentativac je nakon trijumfa izašao pred medijski tim "Prajm" televizije u majici "BRATE" koja na suptilan način odaje počast pokojnom Dejanu Milojeviću.

- Ne znam, bila je spora noć. Marej je neko ko može i te kako da utiče na utakmicu. Privlači mnogo pažnje, ne plaši se velikih i teških šuteva. U sezonu je ušao možda u najboljoj formi života, tako da očekujem mnogo stvari od njega, rekao je "Džoker".

Potom je govorio o Eronu Gordonu. Pitanje je stiglo od Udonisa Hezlema, direktnog rivala iz finala 2023. godine:

-Ti dobro znaš u finalu kako je dobar bio! On je naučio da igra na taj način kada je stigao, mislim da je bolji košarkaš od kada je došao kod nas. Bolje koristi svoja umeća i luksuz je imati ga u timu, dodao je Jokić.

Nuggets played the Warriors today. Jokić wore his Coach Deki, Brate shirt in his post-game interview 🤍 pic.twitter.com/UVZIGuP64s — Emily Kate (@emilykatetakes) November 8, 2025

O osveti Voriorsima...

- Izgubili smo od njih na početku sezone, kontrolisali smo igru tada ali opet pretrpeli poraz. Stef nije igrao i to je bila prednost za nas, svi znaju kada nema prve zvezde da ekipa igra opasno - nikada ne znaš ko će nov da "iskoči". Bila je to veoma profesionalna utakmica gde smo stigli do pobede, istakao je trostruki MVP najjače lige sveta.

Za kraj je pohvalio i nova pojačanja:

UD: "Can you just talk about the luxury of having a guy like Aaron Gordon who is a great 3rd option and just plays within the system but he's always impacting the game?"



Jokic: "I bet you remember in the Finals..." 💀 pic.twitter.com/Ex9B5t7Dq6 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) November 8, 2025

- Prošle godine je klupa malo kaskala, i dalje tražimo hemiju i zajedničku igru. Ali, sva nova pojačanja su sada sjajna, Valančijunas je pogotovo dominantan, privlači mnogo pažnje i mislim da možemo da budemo veoma dobri, podvukao je Jokić.

Zatim je u razgovoru sa Dirkom Novickim i Stivom Nešom, izjavom obeležio je dijalog koji je nasmejao region. "Ovo je bilo zabavno, mnogo bolje", rekao je Jokić, na šta je Novicki imao spreman odgovor, "Uzmi rakiju..."

- I ti to znaš - usledio je brzi odgovor srpskog košarkaša koji je nasmejao srpske navijače i publiku koja je pratila ovo uključenje.

