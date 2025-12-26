Svet

"ORUŽJE VEOMA TRAŽENO" Putin: Proizvodnja povećana više od 22 puta

В. Н.

26. 12. 2025. u 15:08

PROIZVODNjA oružja i municije u Rusiji, koje je veoma traženo u sklopu ukrajinskog sukoba, poslednjih godina povećana više od 22 puta, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

On je na sastanku o državnom programu naoružanja rekao i da ruska vojna preduzeća snabdevaju vojsku svim potrebnim oružjem i opremom, prenosi Sputnjik.

Putin je naveo i da ruska vojska stiče neprocenjivo iskustvo tokom Specijalne vojne operacije u Ukrajini, koje se, prema njegovim rečima, koristi za oblikovanje nove forme ruskih Oružanih snaga.

 

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

