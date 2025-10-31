PODRŠKA SAIGRAČA NIKOLI TOPIĆU: Nije sam, čuvamo mu leđa i pomažemo da sve prebrodi

UŽASNE vesti stigle su juče iz Amerike. Iz Oklahome su poručili da srpski košarkaš Nikola Topić ima rak testisa. Masovno se mladom plejmejkeru pruža podrška, a su uradili i njegovi saigrači.

FOTO: Tanjug/AP

Centar Tandera, Ajzea Hartenštajn je istakao da je najvažnije da svi podrže ovog 20-godišnjaka u najvažnijoj utakmici.

- Najvažnije je da ga podržimo. On je sama sada već dve sezone i bitan je deo tima. Zato smo se svi okupili oko njega. To i jeste nešto posebno kod ove ekipe, što ćemo biti jedni uz druge kada neko prolazi nešto teško. Nastavićemo da ga podržavamo - rekao je Hartenštajn.

Povodom cele situacije oglasio se i Ajzea Džo.

- Proveravaćemo kako je. On je čovek, prolazi kroz nešto. Ali, sve dok mu čuvamo leđa i pomažemo da prebrodi, to će mu zagrejati srce. Mora da zna da nije u svemu tome sam - istakao je Džo.

Podsetimo, generalni menadžer Oklahome Sem Presti je obelodanio ovu ružnu vest, ali je otkrio da je Topić tokom prethodnog perioda trenirao, kao i da su lekari veoma pozitivni u pogledu njegovog dugoročnog zdravlja i prognoze.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

