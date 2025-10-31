PODRŠKA SAIGRAČA NIKOLI TOPIĆU: Nije sam, čuvamo mu leđa i pomažemo da sve prebrodi
UŽASNE vesti stigle su juče iz Amerike. Iz Oklahome su poručili da srpski košarkaš Nikola Topić ima rak testisa. Masovno se mladom plejmejkeru pruža podrška, a su uradili i njegovi saigrači.
Centar Tandera, Ajzea Hartenštajn je istakao da je najvažnije da svi podrže ovog 20-godišnjaka u najvažnijoj utakmici.
- Najvažnije je da ga podržimo. On je sama sada već dve sezone i bitan je deo tima. Zato smo se svi okupili oko njega. To i jeste nešto posebno kod ove ekipe, što ćemo biti jedni uz druge kada neko prolazi nešto teško. Nastavićemo da ga podržavamo - rekao je Hartenštajn.
Povodom cele situacije oglasio se i Ajzea Džo.
- Proveravaćemo kako je. On je čovek, prolazi kroz nešto. Ali, sve dok mu čuvamo leđa i pomažemo da prebrodi, to će mu zagrejati srce. Mora da zna da nije u svemu tome sam - istakao je Džo.
Podsetimo, generalni menadžer Oklahome Sem Presti je obelodanio ovu ružnu vest, ali je otkrio da je Topić tokom prethodnog perioda trenirao, kao i da su lekari veoma pozitivni u pogledu njegovog dugoročnog zdravlja i prognoze.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
TRESE SE MARAKANA! Vladan Milojević podneo ostavku, Zvezdan Terzić hitno reagovao
31. 10. 2025. u 11:39
KAKAV STRUČNI ŠTAB! Veljko Paunović izabrao pomoćnike, Srbija će biti baš moćna
31. 10. 2025. u 07:38
SRBIN ZAPANjIO NBA ŠAMPIONE! Evo šta je Nikola Topić uradio kada je saznao da ima rak!
30. 10. 2025. u 20:56
DOMAĆIN JE VELIKI DUŽNIK DORTMUNDA: Biće golova na Augzburg areni!
AUGSBURG će na svom terenu ugostiti Borusiju Dortmund u 9. kolu Bundeslige, u petak od 20.30.
31. 10. 2025. u 07:52
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)