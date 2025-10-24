EVROPA PODRHTAVA: Partizan dovodi spektakularnog NBA pleja!

UKOLIKO do dogovora dođe, Partizan će pojačanjem na plejmejkerskoj poziciji ozbiljno uzdrmati Evroligu.

U potrazi je Partizan za organizatorom igre posle teške povrede Karlika Džonsa, a kao grom iz vedra neba proširila se informacija da su crno-beli ozbiljno zainteresovani za Kamerona Pejna.

Ovu informaciju izneo je u etar jedan od najpoznatijih NBA insajdera Mark Stajn.

Serbia's Partizan Belgrade has emerged as a serious suitor for veteran guard Cam Payne, @TheSteinLine has learned.



Payne went to training camp with Indiana and is the latest established NBA name pursued by a @EuroLeague club in the wake of an injury to Partizan's Carlik Jones. https://t.co/NQBo8T3DXs — Marc Stein (@TheSteinLine) October 24, 2025

- Partizan iz Beograda ozbiljno zainteresovan za iskusnog beka Kema Pejna. Pejn je prošao trening kamp sa Indijanom, a sada je najnovije poznato NBA ime koje se dovodi u vezu sa klubom iz Evrolige i to nakon povrede Karlika Džounsa, plejmejkera Partizana, r.

Pejna je 2014. godine kao 14. pika draftovala Oklahoma, nastupao je pored Tandera i za Čikago Buls, Klivlend Kavalirs, Finiks Sans, Milvoki Baks, Filadelfiju Seventisiksers i Njujork Niks.

