EVROPA PODRHTAVA: Partizan dovodi spektakularnog NBA pleja!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 10. 2025. u 20:44 >> 20:45

UKOLIKO do dogovora dođe, Partizan će pojačanjem na plejmejkerskoj poziciji ozbiljno uzdrmati Evroligu.

ЕВРОПА ПОДРХТАВА: Партизан доводи спектакуларног НБА плеја!

Foto AP

U potrazi je Partizan za organizatorom igre posle teške povrede Karlika Džonsa, a kao grom iz vedra neba proširila se informacija da su crno-beli ozbiljno zainteresovani za Kamerona Pejna.

Ovu informaciju izneo je u etar jedan od najpoznatijih NBA insajdera Mark Stajn.

- Partizan iz Beograda ozbiljno zainteresovan za iskusnog beka Kema Pejna. Pejn je prošao trening kamp sa Indijanom, a sada je najnovije poznato NBA ime koje se dovodi u vezu sa klubom iz Evrolige i to nakon povrede Karlika Džounsa, plejmejkera Partizana, r.

Pejna je 2014. godine kao 14. pika draftovala Oklahoma, nastupao je pored Tandera i za Čikago Buls, Klivlend Kavalirs, Finiks Sans, Milvoki Baks, Filadelfiju Seventisiksers i Njujork Niks. 

