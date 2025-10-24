Košarka

ŠTA URADI ČOVEK! Zbog ovoga je Nikola Jokić ostao bez pobede na startu NBA sezone (VIDEO)

24. 10. 2025.

KAKAV majstor, kakav doktor!

Foto AP

Stef Kari je odigrao nestvaran meč u trijumfu Golden Stejta protiv Denvera Nagetsa. 

On je postigao 16 poslednjih poena Voriorsa u četvroj četvrtini, a ono što je uradio u poslednjim sekundama oslikalo je celu njegovu karijeru.

Kada je Denver vodio tri razlike, Stef Kari je odlučio da uzme šut sa 10 metara i pogodi za veliku radost u San Francisku, odveo je meč u produžetke, a onda i presudio Nagetsima - 137:131.

Stef Kari je brojao do 42 poena, Nikola Jokić uz tripl-dabl upisao duplo manje 21.

