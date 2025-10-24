ŠTA URADI ČOVEK! Zbog ovoga je Nikola Jokić ostao bez pobede na startu NBA sezone (VIDEO)
KAKAV majstor, kakav doktor!
Stef Kari je odigrao nestvaran meč u trijumfu Golden Stejta protiv Denvera Nagetsa.
On je postigao 16 poslednjih poena Voriorsa u četvroj četvrtini, a ono što je uradio u poslednjim sekundama oslikalo je celu njegovu karijeru.
Kada je Denver vodio tri razlike, Stef Kari je odlučio da uzme šut sa 10 metara i pogodi za veliku radost u San Francisku, odveo je meč u produžetke, a onda i presudio Nagetsima - 137:131.
Stef Kari je brojao do 42 poena, Nikola Jokić uz tripl-dabl upisao duplo manje 21.
