Košarka

"BOMBA" JE ODJEKNULA! Dugogodišnji NBA as Spenser Dinvidi potpisao za evroligaša

Filip Milošević

23. 10. 2025. u 15:55

KOŠARKAŠKI klub Bajern Minhen doveo je u svoje redove dugogodišnjeg NBA asa Spensera Dinvidija.

Foto: Profimedia

Dinvidi je tokom 11 sezona provedenih u NBA ligi odigrao 621 utakmicu, uz proseke od 13 poena, 3 skoka i 5,1 asistencije. Košarku života igrao je u sezoni 2019/2020, kada je za Bruklin ubacivao 20,6 koševa po meču.

Sigurno će ovaj 32-godišnjak biti ogromno pojačanje za tim iz prestonice Nemačke.

