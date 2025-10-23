DA LI JE OVO REALNO? Otkriveni detalji ugovora DŽareda Batlera u Zvezdi

Američki košarkaš Džared Batler novi je košarkaš Crvene zvezde i predstavljaće gotovo sigurno najveće pojačanje u tekućoj sezoni.

Foto: Profimedia

Plejmejker rođen pre 25 godina se nedavno rastao sa Finiks Sansima, a imao je nekoliko ponuda iz Evrope, ali je izabrao crveno-bele.

- Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi crveno-belima brojne kvalitete na pozicijama organizatora igre i beka šutera koje su trenutno oslabljene odsustvom brojnih igrača zbog povreda.

- Džereda Batlera koji ima 25 godina i visok je 191 centimetar, na NBA draftu 2021. godine izabrali su Nju Orleans Pelikansi. Prethodno je imao sjajnu koledž karijeru i šampion je NCAA sa ekipom Bejlora.

- Do sada je odigrao 148 utakmica u NBA ligi, sa prosekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija, nastupajući za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.

- Upravo iz najbolje NBA sezone koju je imao u dresu Siksersa (u 28 utakmica prosečno je beležio 12 poena i 5 asistencija) stiže u Beograd gde će pošto prođe lekarske preglede potpisati ugovor - navode crveno-beli na zvaničnom sajtu.

Zvezdaši, dobro jutro!



Tokom prethodne noći Džered Batler je potpisao ugovor sa crveno-belima i posle testova i medicinskih provera staviće se na raspolaganje treneru Saši

Obradoviću!



Dobro došao u crveno-belu porodicu! 🔴⚪️



Good morning, Crvena zvezda supporters!



Last night,… pic.twitter.com/iijesElL0o — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2025

Organizator igre ima ozbiljno NBA iskustvo jer je pored Finiksa branio boje Filadelfije, Vašington Vizardsa , Oklahoma Siti Tandere i Jute Džez.

A prema saznanjima srpskih medija, Džared Balter je potpisao ugovor na godinu i po dana vredan 3.800.000 dolara.

Takođe, u ugovoru postoji i NBA kluzula koja važi za naredno leto, naravno uz dogovoreno obeštećenje klubu sa Malog Kalemegdana.

