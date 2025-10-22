SAŠA OBRADOVIĆ POTVRDIO! Crvene zvezda dobila ogromno pojačanje pred Baskoniju

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas pred utakmicu šestog kola Evrolige da njegova ekipa mora da bude fokusirana protiv Baskonije.

Screenshot / Youtube / KK Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 21 sat Baskoniju u Beogradskoj areni.

"Može da bude opterećenje to što smo favoriti. Ne smemo da budemo opušteni, moramo da budemo fokusirani. Baskonija će dati sve od sebe, imaju kvalitet, brzinu i način igre koji ne odgovara Zvezdi. Oni su slična ekipa kao Pariz, a u pripremnom periodu smo videli da Zvezda ima poteškoće protiv takvih odbrana. Oni neće odustati od svoje igre", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

On je naveo da je važno da Zvezda bude koncentrisana na svoju igru.

"Moramo iskontrolišemo euforiju koja postoji oko terena. Poraz nije opcija, treba da poštujemo svakog protivnika bez obzira kako se on zove. Ima individualnih i timskih razgovora. Uvek ističemo šta je nama važnije, čak i ako se desi poraz. Moramo da znamo šta da radimo čak iako se desi poraz", izjavio je trener Crvene zvezde.

FOTO: M. Vukadinović

Obradović je rekao da se kapiten "crveno-belih" Ognjen Dobrić vratio u ekipu posle povrede.

"Dobrić je danas trenirao, treba mu malo vremena, zajedno sa Urošem Plavšićem i on je trenirao. To su još dva igrača na raspolaganju, što je dobro za ritam. Videćemo ko će koliko i da li će igrati, to zavisi od situacije na terenu. Ebuka Izundu se vratio i trenirao danas. Imao je virus. Još je neizvesno što se tiče Devontea Grejema, ne znamo datum povratka, nije počeo da trenira", dodao je Obradović.

Trener Crvene zvezde je rekao da još uvek ne zna da li će Džared Batler pojačati njegovu ekipu.

"To se pominje u medijima, još uvek se ne zna, ali će se vrlo brzo saznati", poručio je Obradović. Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa tri pobede i dva poraza, dok je Baskonija na poslednjoj, 20. poziciji sa učinkom 0-5.