ŠOK! Nikola Topić opet hitno operisan
Srpski reprezentativac Nikola Topić propustiće start NBA sezone pošto je ponovo morao da bude operisan.
Kako prenosi američki ESPN, mladi srpski plejmejker bio je podvrgnut operaciji testisa, a njegovo stanje će ponovo biti procenjeno za “4-6 nedelja”.
Radi se o velikom pehu za organizatora igre Oklahoma Siti Tandera, koji je čitavu prethodnu šampionsku sezonu za tim propustio zbog teške povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena.
Topić je u nedelju odigrao prvu utakmicu predsezone i za 31 minut na parketu je protiv Šarlot Hornetsa upisao 10 poena i 7 asistencija.
Prethodno je dobar deo leta proveo radeći sa reprezentacijom Srbije, ali nije bio jedan od 12 putnika za Evrobasket u Rigi. Prednost u odnosu na 20-godišnjeg Topića dobio je Vasilije Micić, najplaćeniji igrač Evrolige. Ranije tokom leta Topić je igrao NBA Letnju ligu u dresu Tandera.
Topić je od 2022. do 2024. godine imao profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, klubom u čijim je redovima ponikao i čija je legenda i Nikolin otac – Milenko Topić. Mladi Topić je vreme provodio uglavnom na pozajmicama i igrao je za Slodes, OKK Beograd i Megu.
Sa reprezentacijom Srbije osvojio je 2023. godine u Nišu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore.
