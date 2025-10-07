ŠOK! Nikola Topić opet hitno operisan

Srpski reprezentativac Nikola Topić propustiće start NBA sezone pošto je ponovo morao da bude operisan.

Foto: Profimedia

Kako prenosi američki ESPN, mladi srpski plejmejker bio je podvrgnut operaciji testisa, a njegovo stanje će ponovo biti procenjeno za “4-6 nedelja”.

Radi se o velikom pehu za organizatora igre Oklahoma Siti Tandera, koji je čitavu prethodnu šampionsku sezonu za tim propustio zbog teške povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena.

Topić je u nedelju odigrao prvu utakmicu predsezone i za 31 minut na parketu je protiv Šarlot Hornetsa upisao 10 poena i 7 asistencija.

Prethodno je dobar deo leta proveo radeći sa reprezentacijom Srbije, ali nije bio jedan od 12 putnika za Evrobasket u Rigi. Prednost u odnosu na 20-godišnjeg Topića dobio je Vasilije Micić, najplaćeniji igrač Evrolige. Ranije tokom leta Topić je igrao NBA Letnju ligu u dresu Tandera.

Topić je od 2022. do 2024. godine imao profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, klubom u čijim je redovima ponikao i čija je legenda i Nikolin otac – Milenko Topić. Mladi Topić je vreme provodio uglavnom na pozajmicama i igrao je za Slodes, OKK Beograd i Megu.

Sa reprezentacijom Srbije osvojio je 2023. godine u Nišu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja