JUŽNJAČKA POSLA! Evo šta je Piksi doneo Pešiću i košarkašima: "Pa, da se okrepe malo..." (FOTO)
KOŠARKAŠI i Srbije u Rigi se takmiče na Evropskom prvenstvu, a protiv Letonije u subotu igraju i fudbaleri naše zemlje, te je to bila idealna prilika da se sretnu delegacije Fudbalskog i Košarkaškog saveza Srbije.
Dragan Stojković i Stevan Dika Stevanović sa jedne, a Nebojša Čović i Svetislav Pešić našli su se sa druge strane. S obzirom da su košarkaši u Rigi već 10 dana, dobili su poklone od selektora fudbalera.
Rođeni Nišlija je kolegu iz Pirota počastio "južnjački" - domaćom pitom, kolačima i gaziranim sokovima, čisto da se okrepi pred važne izazove.
- Doneli smo im danas neke poklone. Oni su ovde dugo, a do finala ima još dosta, pa da se okrepe malo. Bilo je jedno lepo druženje, imamo odličan odnos sa Košarkaškim savezom Srbije, to su dve porodice koje treba da sarađuju, košarkaška i fudbalska. Dobro je da budemo podrška jedni drugima. Ispalo je da je Riga srpski grad ovih dana, rekao je Stojković.
Stojković je poželeo sreću košarkašima Srbije koji sutra u Rigi igraju u osmini finala Evropskog prvenstva protiv Finske.
Podsetimo, fudbaleri protiv Letonije igraju sutra od 15 časova.
