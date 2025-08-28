Košarka

ODMAH PRIONUO POSLU! Na Mali Kalemegdan stigao miljenik navijača!

28. 08. 2025. u 17:10

Košarkaški klub Crvena zvezda juče je počeo pripreme za novu sezonu. Na Mali Kalemegdan stiglo je čak devet novih igrača, a nekolicina njih su starosedeoci.

FOTO: M. Vukadinović

Jedan od njih je Dejan Davidovac, srpski košarkaš, koji na kraju nije otputovao sa "orlovima" na Evropsko prvenstvo. 

Davidovac se nakon trenažnog procesa i preprema sa nacionalnim timom brže-bolje pridružio ekipi i stavio na raspolaganje treneru Janisu Sferopulosu. 

FOTO: KK Crvena zvezda

Prethodno je dobio samo nekoliko slobodnih dana.

Krilni centar je član crveno-belih od 2017. godine, uz izuzetak jedne sezone - 2022/23. koju je proveo u CSKA, a osvojio je pet domaćih titula i po četiri u ABA ligi i Kupu Radivoja Koraća.

