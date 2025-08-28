Košarka

"IDEMO DA OSVOJIMO SVE!" DŽabari Parker želi da donese drugu titulu prvaka Evrope Partizanu

Filip Milošević

28. 08. 2025. u 14:05

Jedno od najvećih pojačanja u istoriji Partizan je Džabari Parker. On je odradio prvi intervju otkako je stigao u Beograd koji je osvanuo na novoj klupskoj platformi, PartPlus.

ИДЕМО ДА ОСВОЈИМО СВЕ! Џабари Паркер жели да донесе другу титулу првака Европе Партизану

FOTO: Profimedia

 Govorio je malo o sebi, malo o ambicijama. Prilično visokim.

- Osećam se uzbuđeno, blagosloveno, još jedna sjajna prilika da radim nešto što volim – da igram košarku. Srećan sam što ću ponovo istrčati na parket i biti deo ovog tima - rekao je drugi pik sa NBA drafta iz 2014.

Parkerove ambicije su kristalno jasne.

- Moji ciljevi i nadam se ciljevi tima su da pobedimo u svakoj utakmici i osvojimo titulu - dodao je, pa onda objasnio da li misli o Evroligi:

- Da osvojimo sve. Čak i ove turnira tokom priprema. Kada svaku utakmicu tretiraš kao da je za titulu, ostalo dođe na svoje.

Bio je Parker u NBA deo timova bez previsokih ambicija, dok sa Barselonom, uprkos dobrim igrama, nije uspeo ništa da osvoji za dve sezone.

- Važno je imati kulturu koja naglašava pobede. Bio sam u franšizama gde pobede nisu uvek bile prioritet, ali istorija i trofeji mi daju dodatnu motivaciju. Ponosan sam što sam deo još jednog istorijskog tima.

Kao i još jedan novajlija, Šejk Milton – poznaje Sterlinga Brauna.

- Bili smo rivali u srednjim školama, ali preko leta smo tokom leta igrali zajedno. Sterling je prijatelj i to mi je olakšalo odluku. Nismo pričali, ali delimo istog agenta, tako da je iz razgovora sa njim sve bilo lakše.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

