"IDEMO DA OSVOJIMO SVE!" DŽabari Parker želi da donese drugu titulu prvaka Evrope Partizanu
Jedno od najvećih pojačanja u istoriji Partizan je Džabari Parker. On je odradio prvi intervju otkako je stigao u Beograd koji je osvanuo na novoj klupskoj platformi, PartPlus.
Govorio je malo o sebi, malo o ambicijama. Prilično visokim.
- Osećam se uzbuđeno, blagosloveno, još jedna sjajna prilika da radim nešto što volim – da igram košarku. Srećan sam što ću ponovo istrčati na parket i biti deo ovog tima - rekao je drugi pik sa NBA drafta iz 2014.
Parkerove ambicije su kristalno jasne.
- Moji ciljevi i nadam se ciljevi tima su da pobedimo u svakoj utakmici i osvojimo titulu - dodao je, pa onda objasnio da li misli o Evroligi:
- Da osvojimo sve. Čak i ove turnira tokom priprema. Kada svaku utakmicu tretiraš kao da je za titulu, ostalo dođe na svoje.
Bio je Parker u NBA deo timova bez previsokih ambicija, dok sa Barselonom, uprkos dobrim igrama, nije uspeo ništa da osvoji za dve sezone.
- Važno je imati kulturu koja naglašava pobede. Bio sam u franšizama gde pobede nisu uvek bile prioritet, ali istorija i trofeji mi daju dodatnu motivaciju. Ponosan sam što sam deo još jednog istorijskog tima.
Kao i još jedan novajlija, Šejk Milton – poznaje Sterlinga Brauna.
- Bili smo rivali u srednjim školama, ali preko leta smo tokom leta igrali zajedno. Sterling je prijatelj i to mi je olakšalo odluku. Nismo pričali, ali delimo istog agenta, tako da je iz razgovora sa njim sve bilo lakše.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
