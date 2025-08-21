SRBIJA SPREMNA ZA EVROPSKO PRVENSTVO: "Orlovi" razneli Sloveniju i poslali moćnu poruku pred Evrobasket (FOTO/VIDEO)

SRBIJA je spremna za Evropsko prvenstvo. "Orlovi" su u poslednjoj proveri pred kontinentalno takmičnje razbili Sloveniju sa 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) i tako svima poslali poruku da su spremni za najveće domete na pomenutom nadmetanju.

FOTO: ATA images

Došla je publika u "Beogradsku arenu" da pre svega vidi okršaj dve velike zvezde košarke Nikola Jokića i Luke Dončića, ali i da isprati izabranike Svetislava Pešića kako dolikuje u Rigu.

Centar iz Sombora je igrao 21 minuta i ostvario je učinak od 10 poena, osam skokva i četiri asistencije, a član LA Lejkersa je brojao do 17.

Na terenu je postojala samo jedna ekipa - Srbija. Od starta utakmice je bilo jasno da će naša selekcija slaviti ubedljivom razlikom. To pokazuje serije "orlova" 10:0. Rival je uglavnom pokušavao šutem za tri poena da se vrati, ali to nije dobro funkcionisalo, pa je prednost konstantno rasla.

Slovenija je bila razbijena već u prvom poluvremenu. Aktuelni vicešampion svetu je na veliki odmor otišao sa +28 - 64:36. Očekivala se reakcija "zmaječka" u drugom delu utakmice, ali ništa se na parketu nije promenilo.

Srbija je nastavila u istom ritmu, čak se razlika uvećavala do maksimalnih +40 - 91:51. Ono što posebno može da raduje je to da se na terenu našao i Vasilije Micić.

On je na parketu proveo 13 i po minuta i za to vreme je ostvario učinak od šest poena (2/5 za tri), dva skoka i jedne asistencije.

U poslednjoj četvrtini se igrala neobavezna košarka. Svetislav Pešić je priliku dao i Nikoli Topiću i Balši Koprivici i oni su je dobro iskoritili.

Naša reprezentacija je pripreme završila sa maksimalnim učinkom, ostvarila je svih sedam trijumfa - Bosna i Hercegovina (126:89), Poljska (79:67), Grčka (76:66), Kipar (122:55), Češka (113:84), Nemačka (91:81) i Slovenija (106:72).

Najefikasniji kod pobednika bio je Nikola Jović sa 18 poena, pratio ga je Bogdan Bogdanović sa 14. Na drugoj strani najbolji je bio Luka Dončić sa 17, dok je Rok Radović stao na 13.

Srbija prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu igra u sredu, 27. avgusta od 20.15 protiv Estonije. U grupi A su još i Portugalija, Turska, Letonija i Češka.

Srbija - Slovenija 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16)

Dvorana: "Beogradska arena". Gledalaca: 20.000. Sudije: Ilija Belošević, Petar Pešić, Siniša Prpa.

Srbija: Petrušev 2, N. Jović 10, Bogdanović 14, Koprivica 2, Marinković, Vukčević 10, Dobrić 3, Jokić 10, Micić 6, Gudurić 9, S. Jović 2, Davidovac 5, Avramović 8, Milutinov 11, Topić 6.

Slovenija: Pađen 3, Nikolić 2, Prepelič 10, Murić 2, Radović 13, Jurković, Hrovat 9, Cerkvenik, Ščuka 2, Omić 4, Smrekar, Stergar 5, Dončić 17.

Četvrta četvrtina: Srbija - Slovenija 106:72

40' - Strašno zakucavanje Roka Radovića za kraj ove utakmice.

39' - Slovenija je šutnula čak 40 trojki, ali pogodili su 10 i to nije bilo dovoljno i za častan poraz.

35' - Upisao se i Nikola Topić koji je dobio priliku da zaigra u poslednjih nekoliko minuta utakmice. Sjajan napad Srbije i trojka Dobrića.

34' - Neobavezno se igra u ovim momentima. Srbija vodi ubeljivo, a rival ne uspeva da smanji rezliku.

Treća četvrtina: Srbija - Slovenija 91:56

30' - Pađen je pogodio šut van linije 6,75. Poslednji koš u trećoj četvrtini postigao je Murić.

29' - Evo i asistencija Davidovca i trojke Gudurića. Srbija rzbija rivala i vodi sa čak 40 razlike - 91:51.

28' - Još jednom Davidovac, ali ovoga puta je pogodio šut van linije 6,75. Sjajno igra košarkaš Zvezde od kako je ušao na parket.

27' - Ukradena lopta Srbije i let Davidovca. Ne viđa se često da on ovako zakuca. Na drugoj strani je Dončić poentirao pod faulom Gudurića. Pogodio je i dodatno bacanje.

26' - Bogdanović na jednoj, pa Radović na drugoj strani. Nikola Jović je poentirao i to pod faulom koji je napravio Dončić. Sjajno se kretala lopta u napadu Srbije i to je trojkom završio Gudurić.

24' - Utakmicu uživo iz "Beogradske arene" prati i trener Crvene zvezde Janis Sferopulos.

Janis Sferopulos/FOTO: A. Ilić

24' - Sjajan pas Stefana za Nikolu Jovića koji je još jednom zakucao na ovoj utakmici. Sada se pogađa sa linije penala na obe strane.

23' - Dve vezane trojke postigao je Rok Radović. Potom je otvoren šut van linije 6,75 promašio Dončić.

21' - Prve poene u drugom poluvreme postigao je Jokić. On je bio siguran sa linije penala. "Orlovi" prvi put imaju +30 - 66:36. Prilikom šutiranja sa tribina se orilo: "MVP, MVP"...

Druga četvrtina: Srbija - Slovenija 64:36

20' - Lepa alej-up kombinacija Dončić - Krampelj. Avramović je poentirao posle prodora. To je bio poslednji koš u prvom poluvremenu!

19' - Sa kakvom lakoćom igra Jokić. Oslobodio se Krampelja i elegantno završio napad poenima. Ovo je bio šesti poen za centra Denvera.

18' - Bogdanović je pogodio težak šut iz okreta, potom je zakucao Vukčević nakon što su Slovenci izgubili loptu.

Luka Dončić i Tristan Vukčević/FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

16' - Promašio je Jović, ali na pravom mestu je bio Vukčević i vratio je loptu u koš. Potom je košarkaš Majamija pogodio i trojku. Mora minut odmora da pozove Sekulić.

15' - Željak je košarke Micić, za sad je na 2/2 van linije 6,75. Srbija ima velikih +21 - 49:28.

14' - Milutinov je oba puta bio siguran sa linije penala. Potom je odličnu odbranu odigrao Dobrić i naterao Nikolića da izgubi loptu.

12' - U igru je ušao i Vasilije Micić i pogodio je trojku. Ovo su sjajne vesti. Oporavio se od povrede i spreman je da pomogne saigračima.

SPECIJALAN GOST U ARENI! Čuveni NBA trener gleda meč Srbije i Slovenije (VIDEO)

11' - Marko Gudurić je iznudio faul na šutu za tri poena. Novi član Olimpije Milano je bio siguran sa crte.

Prva četvrtina: Srbija - Slovenija 33:23

10' - Posle asistencije Ščuke zakucao je Martin Krampelj. Lagano se do koša rivala prošetao Stefan Jović i došao do poena.

DA SE ČOVEK NAJEŽI! Himnu Srbije pevala devojčica sa Kosova i Metohije na meču između "orlova" i Slovenije (VIDEO)

9' - Bogdanović šutira 3/3 za tri. Upisao se i Petrušev koji je poentirao pod faulom Ščuke. Košarkaš Dubaija nije pogodio dodatno bacanje. Pogodio je sa poludistance Aleksej Nikolić. To je nateralo Svetislava Pešića da zatraži tajm-aut.

8' - Luka Dončić postiže drugi koš van linije 6,75. Sjajno je Jokić proigrao Jovića za nove lake poene košarkaša Majamija.

7' - Avramović je pogodio dva od tri slobodna bacanja i nakon toga je ustupio mesto na terenu Stefanu Joviću. Trojku je pogodio Hrovat. Imala je naša reprezentacija sreće da joj se vrati lopta i treći put na utakmici je zakucao Nikola Jović.

6' - Još jednom za tri poena pogađa kapiten Srbije. Prinuđen je da zatraži tajm-aut Aleksandar Sekulić.

FOTO: A. Ilić

5' - Poentirao je i Murić. Ostao je sam pod košem "orlova" i upisao se u strelce. Bogdanović je uzeo prvi šut van linije 6,75 i bio je precizan. Istom merom je uzvratio Prepelič.

FOTO: A. Ilić

4' - Evo ga konačno. Pogađa i Luka Dončić posle nekoliko promašaja. Na drugoj strani je Jokić pokazao klasu.

3' - Najpre Avramović, a onda iz kontre pogađa i Vukčević. Sjajno je naša reprezentacija otvorila utakmicu. Avramović je realizovao i slobodna bacanja.

2' - Drugu trojku zaredom promašio je Murić. Prvi šut promašio je i Luka Dončić. Za sada ne služi šut s polja "zmajčeke".

1' - Prve poene na utakmici postigao je Nikola Jokić. Ostao je sam pod košem i lako je poentirao.

Srbija meč počinje u petorci: Aleksa Avramović, Bogdan Bogdanović, Nikola Jović, Tristan Vukčević, Nikola Jokić. Slovenija duel kreće u sastavu: Luka Dončić, Gregor Hrovat, Klemen Prepelič, Edo Murić, Alen Omić.

19.58 - Iako se početak utakmice bliži ispred najveće dvorane na Balkanu su i dalje veliki redovi. Ogromnu podršku imaće izabranici Svetislava Pešića.

19.31 - Odlične vesti za Srbiju i sve navijače "orlova". Vasilije Micić je izašao sa ekipom na zagrevanje. Novog igrača Hapoel Tel Aviva je mučila povreda, ali čini se da to sad iza njega.

ODLIČNO Vasa Micić na zagrevanju/FOTO: Screenshot / Instagram / KSS

19.07 - Luka Dončić je izašao na zagrevanje na parket "Arene", a mališani na tribinama su da dočekali sa oduševljenjem, ikao igra za protivničku reprezentaciju. Na njihovo oduševljenje zvezda LA Lejkersa se pozdravljala sa njima dok je izlazila na zagrevanje.

VELIČINA Mališani oduševljeni Lukom Dončićem/FOTO: Screenshot / Instagram / KSS

19.01 - Pohvala sa svetskog vrha: "SRBIJA JE VELIKI FAVORIT!" Trener aktuelnih svetskih šampiona o predstojećem Evrobasketu

19.00 - Stvarno nezabeleženo... JOKIĆ I DONČIĆ ZATEČENI: Evo šta se desilo neposredno pred utakmicu Srbija - Slovenija, ovako nešto se ne pamti!

18.57 - Za to vreme, naši se već zagrevanju, a Nikola Jokić je prvi izašao na parket Beogradske arene. I posle se neko pita "Pa, kako je on najbolji na svetu?". Pa, eto, tako što iako je najbolji - prvi izađe da vežba.

Screenshot / Instagram / KSS

18.55 - Luka Dončić i Slovenci su stigli u Arenu:

Screenshot / Instagram / KSS

18.50 - I Amerikanci su "odlepili" za ovom utakmicom...

I just wanna watch Serbia Slovenia goddammit — Max P (@DaTroofHurtz) August 21, 2025

18.45 - Ugledni "Jurohups" podseća ljubitelje košarke da srpska reprezentacija nije izgubila 15 poslednjih utakmica od Evropljana, a poslednji poraz od jedne selekcije sa "starog koninenta" naši "orlovi" doživeli su pre dve godine, u finalu Mundobasketa od Nemačke.

😤🇷🇸 Serbia is on a 15-game UNBEATEN streak against European teams.



🤯 Last time they lost to a team from Europe was nearly two years ago in the FIBA World Cup Final against Germany.



How far will they go in #EuroBasket 2025? 🤔 pic.twitter.com/GmL6Pc8cvI — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 21, 2025

Uoči meča:

Članovi Denvera i LA Lejkersa su navikli da oduševljavaju ljubitelje igre pod obručima u klubovima, a sad će u dresovima "orlova", odnosno "zmajčeka" odmeriti snage i pokazati o kakvim se majstorima radi.

Izabranici Svetislava Pešića igraju poslednji pripremni susret pred Evropsko prvenstvo koje počinje naredne srede.

Srbija želi da nastavi sjajan niz pobeda. Naš nacionalni tim je do sad ostvario šest trijumfa - Bosna i Hercegovina (126:89), Poljska (79:67), Grčka (76:66), Kipar (122:55), Češka (113:84), Nemačka (91:81).

Slovenija je sušta suprotnost. Igrači koje sa klupe predvodi Aleksandar Sekulić pobedili su samo Veliku Britaniju (93:81), a redom su gubili od Nemačke dva puta (103:89 i 80:70), Litvanije (94:72) i Letonije (100:88).

"Orlovima" će veoma značiti ovaj meč, iako rival nije onako jak kao iz 2017. godine kad je postao prvak Evrope, pobedivši upravo našu selekciju u finalu (93:85).

Podsetimo, Srbija prvu utakmicu na Evrobasketu 2025 igra 27. avgusta od 20.15 protiv Estonije.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

