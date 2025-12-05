ZVEZDA RUŠI BARSU I OSTAJE NA VRHU: Crveno-bela četa melje sve pred sobom

KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u 14. kolu Evrolige ugostiti Barselonu.

FOTO: Ataimages

Crveno-beli igraju sjajnu košarku ove sezone i ukoliko na stave u ovakvom ritmu postoje dobre šanse da ih konačno gledamo u plej-ofu.

Izabranici Saše Obradovića imaju veliki kvalitet, kockice su se složile i u ekipi vlada velika hemija.

U prošlom kolu su imali težak zadatak, ali uspeli su da savladaju Olimpijakos nakon zaostatka od 12 poena u trećoj deonici, konačan rezultat glasio je 91:80.

Priliku da se pokaže na evrosceni imao je i Devonte Grejem koji je imao sjajnu rolu, nekadašnji NBA as je ubacio 3 trojke u veoma bitinim momentima.

Džordan Nvora je bio najefikasniji sa 23 poena, pratio ga je Semi Odželej sa 15, dok je Kodi Miler Mekintajer svih 10 poena ubacio u samoj završnici.

Zvezda izgleda moćno, verujemo da će srušiti Barselonu i ostati na vrhu tabele.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,52)

