ZVEZDA RUŠI BARSU I OSTAJE NA VRHU: Crveno-bela četa melje sve pred sobom
KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u 14. kolu Evrolige ugostiti Barselonu.
Crveno-beli igraju sjajnu košarku ove sezone i ukoliko na stave u ovakvom ritmu postoje dobre šanse da ih konačno gledamo u plej-ofu.
Izabranici Saše Obradovića imaju veliki kvalitet, kockice su se složile i u ekipi vlada velika hemija.
U prošlom kolu su imali težak zadatak, ali uspeli su da savladaju Olimpijakos nakon zaostatka od 12 poena u trećoj deonici, konačan rezultat glasio je 91:80.
Priliku da se pokaže na evrosceni imao je i Devonte Grejem koji je imao sjajnu rolu, nekadašnji NBA as je ubacio 3 trojke u veoma bitinim momentima.
Džordan Nvora je bio najefikasniji sa 23 poena, pratio ga je Semi Odželej sa 15, dok je Kodi Miler Mekintajer svih 10 poena ubacio u samoj završnici.
Zvezda izgleda moćno, verujemo da će srušiti Barselonu i ostati na vrhu tabele.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,52)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
05. 12. 2025. u 08:18
EFES JE U PROBLEMU: Madriđani ostvarili bitnu pobedu
04. 12. 2025. u 14:51
RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.
04. 12. 2025. u 13:20
KAKAV POTEZ! Evo šta je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.
03. 12. 2025. u 19:35
FUDBALSKI SVET OVO NE PAMTI! Vanja Milinković Savić oborio svetski rekord
Srpski golman je odveo Napoli u četvrtfinale Kupa Italije tako što je u penal seriji protiv Kaljarija najpre postigao gol u sedmoj seriji, a potom odbranio udarac Luvumba u 10. seriji.
04. 12. 2025. u 11:36
Komentari (0)