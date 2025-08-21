Košarka

DA SE ČOVEK NAJEŽI! Himnu Srbije pevala devojčica sa Kosova i Metohije na meču između "orlova" i Slovenije (VIDEO)

Filip Milošević

21. 08. 2025. u 20:18

Na programu je meč između Srbije i Slovenije, a pred početak meča intonirane su himne obe selekcije.

Foto: Printskrin/Tviter/klikclick191174

Nakon slovenske začula se himna Srbije. Himnu je pevala devojčica Pavlina iz Orahovca.

Takođe, preko cele tribine razvijena je zastava Srbije koja izgleda fascinantno.

