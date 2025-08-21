Košarka

SPECIJALAN GOST U ARENI! Čuveni NBA trener gleda meč Srbije i Slovenije (VIDEO)

Filip Milošević

21. 08. 2025. u 20:28

Na programu je meč između Srbije i Slovenije, a meč gleda i pomoćni trener Sjedinjenih Američkih Država i prvi trener Majami Hita.

СПЕЦИЈАЛАН ГОСТ У АРЕНИ! Чувени НБА тренер гледа меч Србије и Словеније (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Erik Spolstra je došao da gleda "orlove", a sigurno će najviše obratiti pažnju na "svog" igrača, Nikolu Jovića, koji je član Majami Hita.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud