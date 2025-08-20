"TREBA NAM TIŠINA": Svetislav Pešić otkrio kada će saopštiti konačan spisak za Evrobasket

Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da će konačan spisak od 12 igrača koje će voditi na Evropsko prvenstvo saopštiti u nedelju uoči polaska u Rigu.

FOTO: M. Vukadinović

Srbija u četvrtak od 20 časova igra protiv Slovenije u generalnoj probi za Evropsko prvenstvo koje počinje 27. avgusta.

Okupljene novinare na treningu reprezentacije najviše je zanimalo kad će Pešić objaviti konačan spisak od 12 igrača i kakva je situacija sa Vasilijem Micićem.

- Konačan spisak će biti najverovatnije u nedelju, pred polazak u Rigu. Micić je trenirao dobro, nije imao posledice za ovo što ga muči. Evo i večeras, videćemo sutra, za nas je svaki dan sada važan u smislu kako se oseća, možda sutra bude igrao malo. Moramo da budemo veoma pažljivi, da se ne vratimo mesec dana unazad. On je pokazao dobar odnos, ali nekad ne zavisi sve od njega, rekao je Pešić.

Selektora su novinari pitali da li se raduje meču protiv Slovenije.

- Ne radujem se, šta znači da se radujem. To što igramo u Beogradu, za naše navijače, da ih osetimo, znamo da je velika euforija u Srbiji, na to imaju pravo, samo neka navijaju dobro. Mi nemamo pravo na euforiju, radimo u tišini, ne organizujemo ni konferencije, ne jer vas ne volimo, jer nam treba tišina, možemo da se bolje koncentrišemo na zadatke i ciljeve. Radujem se da će biti publike i da će nas podržati, naveo je Pešić.

Selektor je rekao da ne može da računa na Uroša Trifunovića i Alena Smailagića.

- Smailagić ima povredu kolena, Trifunović je dobar, malo bolji, ali ne toliko sposoban da nastavi da trenira, oni neće biti u sastavu, svi koji su na treningu biće u sastavu. To je ipak naša pripremna utakmica, jeste zvanična i internacionalna, ali pripremna. Želimo da napravimo korak napred, da vidimo napredak igračima, svakome treba dati šansu, koliko može da pomogne sebi i nama, zaključio je Svetislav Pešić.