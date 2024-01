"NEMAM ODGOVOR NA TO PITANJE!" Kakva konferencija Željka Obradovića posle Partizanovog poraza od Zvezde

KOŠARKAŠI Crvene zvezde su nakon Fenerbahčea u Istanbulu pobedili Partizan u Beogradskoj areni, a trener gostiju Željko Obradović nakon meča izneo je utiske o duelu bez dlake na jeziku.

FOTO: M. Vukadinović

Na početku konferencije za medije Obradović je čestitao rivalu.

- Zvezda je igrala bolje i zaslužili su pobedu. Od prvog do poslednjeg sekunda bili su bolji i zaslužili trijumf, počeo je Obradović.

Konstatovali su novinari da je Partizan verovatno odigrao najgore prvo poluvreme ove sezone, a sa time se složio i Obradović.

- Verovatno najgore prvo poluvreme.

Upitan je trener crno-belih i da objasni neke od nerezonskih poteza svojih košarkaša.

- Nemam odgovor na to pitanje.

Fredi Gilespi odigrao je sjajan meč, ali Obradović smatra da zasluge za njegov učinak idu igračima na spoljnim pozicijama.

- Gilespi je... Profitirao na tome što igra sa saigračima koji razumeju košarku. Pričam o spoljnim igračima. I to što je uradio je isključivo zasluga Nemanje Nedovića, Miloša Teodosića, Jaga dos Santosa i Adama Hange, tako da to nema mnogo veze sa njim.

Konstatovali su novinari da je Obradović prvi put gost u punoj Areni, te je upitan da li je to imalo uticaj na igru Partizana.

- Ne zanima me previše atmosfera niti se bavim time. navijači Zvezde vole svoj klub i to je za poštovanje, da li je to uticalo na moje igrače, ne znam, pretpostavljam da atmosfera ima malo veze i sa time.

Govorio je i o lošoj organizaciji igre.

- Ako ekipa koja je kao Partizan, koji igra dve godine u Evroligi, dobio Zvezdu dva puta, ako evroligaška ekipa ima devet izgubljenih lopti a dve asistencije u poluvremenu dovoljno je da svakome bude jasno o čemu se radi, ne znam da li sam bio jasan, zaključio je Obradović.

