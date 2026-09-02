Srbija je u polufinalu Evropskog prvenstva! Odbojkašice opet zgromile Grčku, evo ko je izdominirao!

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvestva u Češkoj, pošto je savladala selekciju Grčke rezultatom 3:0 (po setovima 25:14, 25:20, 25:17).

Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Tako su izabranice Zorana Terzića i drugi put na ovom takmičenju savladale Grkinje, istim skorom kao u grupnoj fazi.

Ujedno, vicešampionke Evrope su došle na korak od prilike da i treći put uzastopno pojure zlatnu medalju, posle propuštenih prilika u Beogradu (2021.) protiv Italije i dve godine kasnije u Briselu, kada je Turska bila bolja (3:2).

Prvi set je protekao u apsolutnoj dominaciji Srbije, koja je predvođena Aleksandrom Uzelac i Tijanom Bošković prepustila samo 14 poena rivalkama.

Posle vođstva rivalki (2-1) usledio je preokret i sedam vezanih poena za Srbiju koja je povela 8:4. Dileme više nije bilo, pa su evropske vicešampionke rutinski privele ovaj deo igre kraju i slavile 25:14.

Serbia cruise past Hellas to book their eighth straight EuroVolley semi-final! 🔥 Another step in the title chase as Serbia keeps its remarkable run alive. 👑✨



📺Watch LIVE on https://t.co/7OW06r5iyk 👉 https://t.co/Y8TsnwOuvM https://t.co/pX4782APtW pic.twitter.com/PEdOxjFMN5 — European Volleyball (@CEVolleyball) September 2, 2026 Početak drugog seta obeležila je teška povreda grčke reprezentativke Angelopulu, koja je zbog povrede kolena izneta sa terena. Saigračice su je ispratile u suzama, a srpske odbojkašice aplauzima u znak podrške da se što pre oporavi.

Odolevale su Grkinje do rezultata 10:10 u drugom setu, onda je usledio furiozan finiš. Razigrale su se Uzelac, Tijana i Tica, pa se očas posla vođstvo „gracija“ popelo na šest razlike (19:13). Tu više nije bilo povratka za grčke odbojkašice, koje su samo uspele da spuste veliki zaostatak, ali ne i da stignu do preokreta.

Poslednji, treći set predstavljao je ptovrdu sjajne igre i ulaska u polufinale, pa će sada "gracije" sačekati naredne rivalke u borbi za finale.

Evropske vicešampionke pokušaće u osmom uzastopnom polufinalu na EP da pojure plasman u samu završnicu i 4. zlato na šampionatima Starog kontinenta, posle najsjajnijih odličja osvojenih 2011. 2017. i 2019. godine, kada su padale: Nemačka (3:2), Holandija (3:1) i već pomenuta Turska (3:2).

Protivnik Srbije u borbi za veliko finale biće bolji iz utakmice Nemačka-Turska, koja se igra u četvrtak od 18 časova.

SRBIJA - GRČKA 3:0 (25:14, 25:20, 25:17)

TOK MEČA

Srbija ide u polufinale šampionata Evrope!

TREĆI SET

25-17 Sve je gotovo! Smeč Tijane Bošković za ulazak u polufinale!

21-15 Blok Ljubice Milojević, njen prvi danas.

20-15 Uzvraća Srbija, grčki selektor traži tajm-aut.

18-15 Dva poena zaredom osvajaju Grkinje.

17-13 Evangelija Kani smanjuje, zatim još jedan poen za Grčku.

17-11 Aleksandra Uzelac odličan smeč, nije mogla Grkinja da se odbrani. A, onda i "kuvanje" Tijane Bošković na mreži, samo da pokaže zašto je najbolja na planeti.

15-11 Ubedljivo vođstvo srpskih odbojkašica, samo čudo može da ih zaustavi. Uzalud selektor Grčke traži tajm-aut. Sigurna igra "gracija" koja vodi ka četiri najbolje na Starom kontinentu.

13-10 Tijana šalje loptu iz smeča u aut. Ipak, ne greši Branka Tica.

11-8 Sjajno igra Srbija, polufinale je na vidiku.

7-6 Turi smanjuje rezultat, bilo je tri razlike.

5-2 Aleksandra Uzelac, pa Tijana, raste prednost Srbije.

3-1 Srbija vođstvom otvara treći period, smanjuju Grkinje. Potom Tijana Bošković fenomenalna.

DRUGI SET: Srbija - Grčka 25:20

25-20 Dobija Srbija i drugi set, sada je još jedan deli od polufinala!

23-17 Novi poeni za Aleksandru Uzelac, Grkinje odmah odgovaraju prvim tempom.

22-17 Sada greška Antuli, međutim, posle toga aut posle bloka Srbije.

21-16 Greši Gkorda iz servisa, poen za Srbiju. Tijana i Maja idu na klupu da zasluženo odmore.

20-16 Posle dva uzastopna poena Grčke, Tica prekida mini seriju rivalki.

19-13 Ubacile su Srpkinje u šestu brzinu i povećale na +6! Novi tajm-aut selektor Grčke.

18-13 AS Aleksandre Uzelac, pa poen Tice, gazi Srbija na +5! Idemoooooooo!

16-13 Ide Srbija preko Mine Popović "kuvanjem" na tri poena prednosti, tajm-aut Grčka.

15-13 Antuli smanjuje vođstvo Srbije, a potom promašuje teren i vraća dva razlike "gracijama".

12-12 Prave Grkinje preokret, ali Uzelac vraća egal.

10-10 Tri greške srpskih odbojkašica, vraćaju Grčku "u život".

10-7 Dvojnim blokom, pa servisom i šestim poenom Branka Tica donosi prvu osetniju prednost Srbiji. Povećavaju je dvojnim blokom Maja Ognjenović i Hena Kurtagić.

7-7 Gravari donosi Grčkoj vođstvo posle dužeg vremena, ali Tica razbija blok rivalki.

6-6 Igra se poen za poen, nema osetnije prednosti. As Tijane Bošković. Uzvraća Grčka smečom.

2-2 Grčka izjednačava rezultat, preko Jurde.

Nastavio se meč.

Jeziva scena na parketu, Grkinja Angelopulu, pala je na parket, stradalo je koleno i izneta je na nosilima, dok su ostale saigračice uplakane ispratile je aplauzima, kao i naše reprezentativke!

2-0 Počeo je drugi set, vođstvom Srbije.

PRVI SET: Srbija - Grčka 25:14!

Srbija je osvojila prvi set protiv Grčke!

Serbia takes the lead against Greece 😎



Watch the match here: https://t.co/Y8TsnwOuvM https://t.co/WgekdFVglA pic.twitter.com/PgfHeq5iGU — European Volleyball (@CEVolleyball) September 2, 2026

24-14 Stiže Srbija do set lopte!

22-12 Prekinule su Grkinje sedam uzastopnih poena Srbije, ali fenomenalna Tijana Bošković vraća dvocifrenu prednost "gracijama".

21-11 Fenomenalna igra Srbije, prednost je narasla na devet razlike, poenom Nine Popović. Zatim iz zadnje linije smeč Aleksandre Uzelac za maksimalnih +10.

16-11 Tica prolazi, lopta pada u polje Grčke, opet idemo na pet poena viška. Razlog da selektor rivalki ponovo uzmu tajm-aut.

14-11 Održava Srbija četiri razlike, "kuvanjem" Tijane Bošković. Smeč rivalki za smanjenje rezultata.

13-9 Poeni za Uzelac, pa dva vezuju Grkinje. Razigrala se Aleksandra i povećala opet na četiri razlike.

11-7 Igra se poen za poen.

10-6 Vezuju Grkinje dva poena i smanjuju.

10-5 Angelopulu prekida niz Srbije.

10-4 Još jedan sjajan blok i Maja Ognjenović košarkaški rečeno "zakucavanje"!

9-4 Poenima Branke Tice, a onda i sjajnim blokom srpske odbojkašice idu na četiri razlike. Nastavlja Srbija sa sjajnom igrom, sada poen Tijane Bošković i tajm-aut za Grčku.

3-2 Stiže Srbija do izjednačenja, posle servisa Aleksandre Uzelac i do vođstva. Greši potom članica turskog Erdžabašija.

1-2 Odličan servis Maje Ognjenović, ali onda sjajan blok grčke selekcije. Potom lopta Tijane Bošković ide u aut preko bloka.

Grkinje su prve na servisu.

Počela je utakmica!

PRE MEČA

Srbija počinje sa ovom postavom: Tijana Bošković, Branka Tica, Hena Kurtagić, Sandra Popović, Aleksandra Uzelac, Maja Ognjenović.

Holanđanin Marko van Zanten i Crnogorka Sonja Simonovska deliće pravdu u ovom meču.

15.52 - Grkinje izlaze na parket, evo i naših reprezentativki predvođenih Tijanom Bošković.

15.44 - U ostalim utakmicama četvrtfinala sastaju se: Italija - Švedska (danas, 19.00), Poljska - Holandija (četvrtak, 15.00), Nemačka - Turska (četvrtak, 18.00).

15.29 - Uskoro počinje najvažniji duel za srpske odbojkašice na šampionatu Evrope.

14.57 - Podsetimo se šta je selektor Srbije, Zoran Terzić izjavio uoči novog okršaja sa Grkinjama:

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Biće sigurno drugačije zato što je utakmica eliminaciona, prvo to. Drugo, zato što opet igraš sa protivnikom koga si lagano, baš lagano pobedio 3:0. Tako da opet će da verovatno da bude malo problema ako ne bude 15:2 za nas odmah na početku. Ali dobro, valjda su naučile neku školu, pa protiv Grčke nema šta, samo našu igru da odigramo na jednom normalnom nivou i utakmica će biti sigurno 3:0 za nas. - istakao je Terzić.

UVOD

Evropske vicešampioke su protutnjale kroz grupnu fazu, upisavši maksimalnih pet pobeda. Redom su padale: Austrija, Bugarska, Grčka, Ukrajina (sa po 3:0), dok su jedino Čehinje otkinule set (3:1).

U osmini finala savladana je Hrvatska rezultatom 3:1 i ona je druga selekcija na turniru koja je, uz domaćina Češku, "namučila" izabranice Zorana Terzića.

Protiv današnjih rivalki, Grkinja, Srbija je slavila rutinski, po setovima 25:22, 25:13 i 25:18 u češkom Brnu.

Grkinje su do okršaja sa srpskom četom bile više nego uspešne, sva tri trijumfa nad Ukrajinom 3:2, Bugarskom i Austrijom (po 3:1), a onda je usledilo bolno otrežnjenje protiv "gracija".

Ove dve reprezentacije su do sad odigrale šest mečeva i svaki put je Srbija slavila, ubedljivim rezultatom 3:0. Pre ovog duela u grupi, poslednji put su se srele takođe na Evropskom prvenstvu 2019. godine kada je skor bio poznat.

Pobednik ovog duela u polufinalu igra protiv boljeg iz meča Turska - Nemačka.

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