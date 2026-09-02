USTAŠA PLENKOVIĆ PONOVO NAPAO SRBIJU I MLADIĆA: "Nisu prošli katarzu, a kamoli napravili korak napred"

ANDREJ Plenković, premijer Hrvatske uz čiju podršku se najmanje jednom mesečno u nekom od gradova održavaju koncerti Marka Perkovića Tompsona na kojima se veličaju ustaštvo i nacistički simboli i pokliči, ponovo je komentarisao smrt generala Ratka Mladića, ustvrdivši da Srbija pokazuje da, kako je naveo, "ne samo da nije prošla katarzu nego nije napravila ni korak prema tome gde želi da bude".

Julien Mattia / Zuma Press / Profimedia

O odavanju počasti generalu Mladiću sinoć u Banjaluci, gde se okupio veliki broj ljudi, Plenković je rekao da se to ne događaja samo u Republici Srpskoj.

- Cela Srbija je skočila zbog Bleda, gde sam rekao da veličanjem i davanjem državnog karaktera sahrani Ratka Mladića, osuđenog u Hagu za genocid u Srebrenici, koji je sprovodio politiku (Slobodana) Miloševića i odgovoran je za najteže zločine. Takvi halospevi i žaljenje za njim pokazuju da Srbija ne samo da nije prošla katarzu nego nije napravila ni korak prema tome gde želi da bude - rekao je Plenković novinarima u Gospiću, prenosi Tanjug.

Hrvatski premijer tvrdi da to nje samo stav Hrvatske, već i Evropske unije.

- Došle su nove generacije mlađih ljudi koji veze nemaju o tome šta je bilo 1990-ih. Znaju iz brifinga koji su sve plići. Takvom čoveku davati državne počasti znači da se moraju vratiti u prvi razred škole kada je reč o osnovnim vrednostima - rekao je Plenković.

Dodao je da "ovo govori jasno i glasno" da, kako je naveo, "razumeju razmere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti davanja počasti ratnom zločincu".

Plenković, kome pod gori pod nogama zbog najavljenog masovnog protesta, 5. septembra, u Zagrebu, zbog ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, ponovo je danas kritikovao medije i opoziciju optuživši ih da od poslednjih izbora sprovode "strategiju stvaranja haosa", uporedivši to još jednom sa padom nadstrešnice u novom Sadu.

- Mi već od poslednjih izbora imamo strategiju stvaranja haosa. Nisam uzalud rekao da prepisuju Novosadsku nadstrešnicu - rekao je Plenković.

Pritom je nizom pitanja pokušao umanjiti tvrdnje da je situacija u Gospiću prerasla u veliku krizu.

- Je li neko tu bolestan od ovoga? Nije. Je li voda neispravna? Nije. Je li krivični progon protiv odgovornih? Jeste. Je li plan sanacije u toku i s odabranim izvođačima za prve faze? Jesu - rekao je Plenković.

Potvrdio je da problem postoji, ali je izričit da se, prema njegovim rečima, oko svega toga stvara preterana drama, preneli su hrvatski mediji.