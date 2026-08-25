TERAO JE OSAM VRANIH KONJA: U Kikindi održana 31. „Fijakerijada“ (FOTO)

Ono što je na 31. „Fijakerijadi“ pokazao Dragan Mišić iz Novog Bečeja dosad je u Kikindi viđeno samo jednom, pre godinu dana. Pobrao je sve simpatije, publike, kolega i žirija, jer je i ovaj put upregao osam vranih konja i osvojio skoro nedostižno prvo mesto u kategoriji višeprega na ovoj reviji.

Foto: G. Birimac

Vešti i iskusni Mišić, koji konje voli od ranog detinjstva, a uzgaja ih tri decenije, upario je svoje dve kobile i rasna grla svojih prijatelja iz Ostojićeva i Bačkog Gradišta. Kajasi u njegovim rukama davali su nepogrešive komande, pa su ga konji dobro slušali, a Mišić, uz to, ima i držanje, ponašanje i manire koji uvek budu visoko ocenjeni. Dokazivao je to i na drugim smotrama.

- Teško je upariti konje iz četiri štale, ali uspevamo. Treba znati i terati ovako veliku zapregu, ali kada su konji rasni, uvežbani i u dobroj kondiciji, onda se to sve lepo složi. I prošle godine sam u Kikindi vozio osmopreg, pa smo moji dobri prijatelji i ja ponovo hteli da ulepšamo ovu fijakerijadu. Želja nam je da negde upregnemo i 12 konja, nadamo se da ćemo uspeti – kaže Mišić.

Foto: G. Birimac Osmopreg Dragana Mišića

Apsolutni pobednik kikindske „Fijakerijade“ je Milan Poznan iz Kovina, dok je prvo mesto u kategoriji dvoprega zauzela štala „Merac“ iz Starčeva. Na ovoj smotri je učestvovalo 67 zaprega i oko 70 takmičara iz svih krajeva zemlje.

- Naša „Fijakerijada“ je jedna od tri najveće u zemlji. Odziv učesnika i ove godine bio je izuzetan – kaže Ilija Rađenović, predsednik Kikindskog konjičko udruženje „Banat“.

Posetioci „Fijakerijade“ na poligonu Starog pogona 3 mogli su da posmatraju vožnju jednoprega, dvoprega, troprega, mlada i zrela grla, decu jahače i vozače karuca, odnosno fijakera. Organizator „Fijakerijade“ je Kikindsko konjičko udruženje „Banat”, a pokrovitelj Grad Kikinda.