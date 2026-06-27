CIK U PRIŠTINI OBJAVIO KONAČNE REZULTATE: Poznato koliko je mandata dobila Srpksa lista, a koliko Kurtijevo Samoopredeljenje
CENTRALNA izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na KiM održanih 7. juna, prema kojima je pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija osvojio 47, 13 odsto glasova, odnosno 53 od 100 mesta predviđenih za kandidate partija Albanaca.
Među srpskim strankama, Srpska lista je osvojila 5,40 odsto, odnosno devet mesta u parlamentu u Prištini. Jedno od deset mesta rezervisanih za srpsku zajednicu osvojila je stranka "Za slobodu, pravdu i opstanak".
Druga po broju osvojenih glasova i mesta u skupštini je Demokratska partija sa 19,44 odsto i 22 mesta u skupštini. Demokratski savez je treći sa 16,69 odsto i osvojenih 18 mesta. Sedam mesta imaće Alijansa za budućnost sa osvojenih 6,74 odsto glasova.
Deset mesta u parlamentu rezervisano je za stranke Turaka, Bošnjaka, Aškalija, Egipćana, Roma i drugih.
Stranke imaju pravo žalbe Panelu za žalbe i podneske u roku od 48 sati.
(RTS)
BONUS VIDEO: SVO BLOKADERSKO NASILjE NA JEDNOM MESTU! Najneposećeniji kamp trenutno ispred Skupštine
Preporučujemo
IZBORI NA KiM: Prebrojani glasovi u srpskim opštinama, ovo su svi detalji
11. 06. 2026. u 08:17
PRIŠTINA OČAJNIČKI OTIMA MANDAT SRPSKOJ LISTI: Rašić je zlata vredan Kurtiju
10. 06. 2026. u 11:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)