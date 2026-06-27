Svet

UKRAJINSKI VRHOVNI KOMANDANT SIRSKI PRIZNAJE: "Ne potcenjujte Rusiju, ona ima najmoćniju armiju na svetu

Симеуновић А. Милош

27. 06. 2026. u 13:01

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RUSIJA poseduje značajan vojni potencijal i ne treba je potcenjivati, izjavio je vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski u intervjuu za „Tajms“.

УКРАЈИНСКИ ВРХОВНИ КОМАНДАНТ СИРСКИ ПРИЗНАЈЕ: Не потцењујте Русију, она има најмоћнију армију на свету

printscreen/youtube/ Sky News Australia

 - Ne smemo potceniti neprijatelja. Rusija ima ogroman potencijal, pre svega u pogledu svojih sistema naoružanja - primetio je on.

Članak u publikaciji govori o akutnom nedostatku ljudstva u ukrajinskim oružanim snagama i ruskoj nadmoći ne samo u ljudstvu već i u balističkim raketama i artiljeriji.

Iako je realan general i neko ko ne voli da se eksponira u javnosti, on smatra da ni pedalj ukrajinske teritorije ne mora da se preda Rusiji.

Početkom aprila, u intervjuu za ukrajinske medije, Sirski je nazvao rusku vojsku jednom od najmoćnijih na svetu. Istakao je njeno moderno naoružanje, posebno dronove i rakete.

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