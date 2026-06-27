UKRAJINSKI VRHOVNI KOMANDANT SIRSKI PRIZNAJE: "Ne potcenjujte Rusiju, ona ima najmoćniju armiju na svetu
RUSIJA poseduje značajan vojni potencijal i ne treba je potcenjivati, izjavio je vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski u intervjuu za „Tajms“.
- Ne smemo potceniti neprijatelja. Rusija ima ogroman potencijal, pre svega u pogledu svojih sistema naoružanja - primetio je on.
Članak u publikaciji govori o akutnom nedostatku ljudstva u ukrajinskim oružanim snagama i ruskoj nadmoći ne samo u ljudstvu već i u balističkim raketama i artiljeriji.
Iako je realan general i neko ko ne voli da se eksponira u javnosti, on smatra da ni pedalj ukrajinske teritorije ne mora da se preda Rusiji.
Početkom aprila, u intervjuu za ukrajinske medije, Sirski je nazvao rusku vojsku jednom od najmoćnijih na svetu. Istakao je njeno moderno naoružanje, posebno dronove i rakete.
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