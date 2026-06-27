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LAZARU NA DAR: Primač Srbije, koji se danas ženi, momačko veče pamtiće po pobedi nad odbojkašima Kube u Ligi nacija

Slobodan Krstović

27. 06. 2026. u 11:23

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Lazaru na dar. Marinović, koji u subotu stiže u Beograd na svoju svadbu, momačko veče pamtiće po svojoj sjajnoj partiji i pobedi nad odbojkašima Kube (3:1 – 25:20, 13:25, 25:23, 25:22) na turniru Lige nacija u Orleanu. „Orlovi“ se u subotu (20.30) sastaju sa Francuskom, a u nedelju (20.30) sa SAD.

ЛАЗАРУ НА ДАР: Примач Србије, који се данас жени, момачко вече памтиће по победи над одбојкашима Кубе у Лиги нација

foto volleyballworld.com

Srbi su  pokazali mentalnu snagu, naročito u finišu trećeg i četvrtog seta, kada su uspeli da preokrenu rezultat u svoju korist i na kraju bace na kolena „pirate sa Kariba“.

Selektor George Krecu nije mogao da računa na povređenog korektora Veljka Mašulovića, pa je tu ulogu poverio iskusnom primaču Pavlu Periću, koji je uz Marinovića, bio jedan od junaka pobede.

Uvodni minuti pripali su Kubancima,koji su lako poveli sa 5:1. Srećom, brzo su naši na servis Stefanovića odgovorili i izjednačili na 5:5. Od tog trenutka Srbi su silovitije servirali, hrabrije napadali, odlično blokirali, preuzeli vođstvo i do kraja seta diktirali ritam.

Međutim, u drugom setu su stali. Kubanci su se razgoropadili, dominirali na servisu i bloku i oduvali su sa terena „orlove“.

Srećom, to nije poremetilo Srbe. U trećem setu kod 4:7 uspeli su da dođu do daha, svoje igre i učine meč neizvesnim. U ključnim trenucima proradio je blok, u finišu su umešno čuvali prednost od dva, tri poena i stigli do 2:1.

U četvrtom činu Kubanci su diktirali ritam do 18:15. Tada su Srbi na servis nadahnutom Marinovića preokrenuli na 19:18 i do kraja nisu ispuštali prednost.

Srbija - Kuba 3:1

DVORANA u Orleanu. Gledalaca: 2.000. Sudije: Kuculas (Grčka) i Žile (Francuska).

SRBIJA: Negić (libero), Marinović 18, Ristić (libero), Batak 4, Perić 14, Nemanja Mašulović, Stefanović 9, Brborić, Todorović, Veljko Mašulović, Kulpinac 14, Nedeljković 9, Šoša. Poeni – napad: 54, blok: 11, servis: 3, greške rivala: 20 (16 iz servisa).

KUBA: Maso 14, Kardenas, Konsepsion 9, Garsija (libero), Gomez, Gonzales 2, Nivaldo, Aročea (libero), Simon 11, Lopez 15, Tijago, Jant 13, Tonodike 5, Vilson. Poeni – napad: 56, blok: 12, servis: 2, greške rivala: 20 (12 iz servisa).

Setovi: 25:20, 13:25, 25:23, 25:22.

Raspored

Sreda – 24.jun

Srbija – Japan 1:3

Petak – 26.jun

Srbija – Kuba 3:1

Subota – 27.jun

Francuska – Srbija 20.30

Nedelja – 28.jun

Srbija – SAD 20.30

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