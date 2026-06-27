LAZARU NA DAR: Primač Srbije, koji se danas ženi, momačko veče pamtiće po pobedi nad odbojkašima Kube u Ligi nacija
Lazaru na dar. Marinović, koji u subotu stiže u Beograd na svoju svadbu, momačko veče pamtiće po svojoj sjajnoj partiji i pobedi nad odbojkašima Kube (3:1 – 25:20, 13:25, 25:23, 25:22) na turniru Lige nacija u Orleanu. „Orlovi“ se u subotu (20.30) sastaju sa Francuskom, a u nedelju (20.30) sa SAD.
Srbi su pokazali mentalnu snagu, naročito u finišu trećeg i četvrtog seta, kada su uspeli da preokrenu rezultat u svoju korist i na kraju bace na kolena „pirate sa Kariba“.
Selektor George Krecu nije mogao da računa na povređenog korektora Veljka Mašulovića, pa je tu ulogu poverio iskusnom primaču Pavlu Periću, koji je uz Marinovića, bio jedan od junaka pobede.
Uvodni minuti pripali su Kubancima,koji su lako poveli sa 5:1. Srećom, brzo su naši na servis Stefanovića odgovorili i izjednačili na 5:5. Od tog trenutka Srbi su silovitije servirali, hrabrije napadali, odlično blokirali, preuzeli vođstvo i do kraja seta diktirali ritam.
Međutim, u drugom setu su stali. Kubanci su se razgoropadili, dominirali na servisu i bloku i oduvali su sa terena „orlove“.
Srećom, to nije poremetilo Srbe. U trećem setu kod 4:7 uspeli su da dođu do daha, svoje igre i učine meč neizvesnim. U ključnim trenucima proradio je blok, u finišu su umešno čuvali prednost od dva, tri poena i stigli do 2:1.
U četvrtom činu Kubanci su diktirali ritam do 18:15. Tada su Srbi na servis nadahnutom Marinovića preokrenuli na 19:18 i do kraja nisu ispuštali prednost.
Srbija - Kuba 3:1
DVORANA u Orleanu. Gledalaca: 2.000. Sudije: Kuculas (Grčka) i Žile (Francuska).
SRBIJA: Negić (libero), Marinović 18, Ristić (libero), Batak 4, Perić 14, Nemanja Mašulović, Stefanović 9, Brborić, Todorović, Veljko Mašulović, Kulpinac 14, Nedeljković 9, Šoša. Poeni – napad: 54, blok: 11, servis: 3, greške rivala: 20 (16 iz servisa).
KUBA: Maso 14, Kardenas, Konsepsion 9, Garsija (libero), Gomez, Gonzales 2, Nivaldo, Aročea (libero), Simon 11, Lopez 15, Tijago, Jant 13, Tonodike 5, Vilson. Poeni – napad: 56, blok: 12, servis: 2, greške rivala: 20 (12 iz servisa).
Setovi: 25:20, 13:25, 25:23, 25:22.
Raspored
Sreda – 24.jun
Srbija – Japan 1:3
Petak – 26.jun
Srbija – Kuba 3:1
Subota – 27.jun
Francuska – Srbija 20.30
Nedelja – 28.jun
Srbija – SAD 20.30
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PRENOS, HRVATSKA - GANA: Biti ili ne biti za "vatrene" na Mundijalu 2026
27. 06. 2026. u 22:00
NIKOLA JOKIĆ DRŽAO ČAS KOŠARKE: Srbija ubedljiva protiv Češke!
27. 06. 2026. u 21:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.
27. 06. 2026. u 08:00
UZDISALA CELA PLANETA! Najpoznatija hrvatska navijačica polugola stigla na Svetsko prvenstvo! (FOTO)
Izmamila je uzdahe svih obožavaoca i pripadnika muškog pola, navijačica "kockastih" Ivana Knol.
24. 06. 2026. u 07:32
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)