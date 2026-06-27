AMERIKANAC POBESNEO! Majk DŽejms tuži Barselonu jer ne želi da ga dovede!?

MAJK Džejms važi za jednog od najboljih košarkaša u Evroligi, a sada je podigao prašinu iz sasvim drugih razloga.

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On je spreman da tuži klub iz "Blaugrane" zbog nepoštovanja ranije dogovorenog dogovora.

Barselona i američki plejmejker već su postigli dogovor prema kojem je Džejms trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor i preseli se u Blaugranu iz Monaka.

U vrhu košarkaške sekcije postojale su određene sumnje u vezi sa njegovim angažovanjem zbog njegovog čudnog karaktera i brojnih kontroverzi koje su ga pratile tokom karijere, od kojih su mnoge bile vezane za društvene mreže.

Pored toga, Džejms će u avgustu napuniti 36 godina, pa se njegov dolazak nije uklapao u plan kluba da podmladi prvi tim.

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