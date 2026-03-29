RAT NA BLISKOM ISTOKU: Iran pogodio fabriku u Bahreinu, Huti ponovo prete

RAT na Bliskom istoku ušao je u 30. dan.

Huti ponovo prete: Evo zašto su opasnost za globalnu ekonomiju

Nakon što su se uzdržavali od napada tokom prve četiri nedelje rata, jemenski Huti, koje podržava Iran, ispalili su rakete na Izrael.

Iako ova pretnja Izraelu nije velika, njihova prava moć leži u sposobnosti da ugroze ključnu pomorsku rutu u Crvenom moru, što bi moglo da zada novi udarac globalnoj ekonomiji, piše BBC News.

Iran pogodio fabriku u Bahreinu: Zatvaraju deo kapaciteta

Aluminijum Bahrein, jedna od najvećih svetskih topionica aluminijuma, poznata i kao Alba, potvrdila je jutros da su njeni objekti bili meta iranskog napada dan ranije, javila je bahreinska državna novinska agencija.

NOW: Fires at industrial facilities near the ALBA aluminum smelter in Bahrain, with the US Fifth Fleet headquarters visible in the background. BAPCO refinery also still on fire in Riffa. Air raid sirens activated across Bahrain. This follows IRGC evacuation warnings issued for… pic.twitter.com/ENIsdAor3P — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 28, 2026

Alba je saopštila da su dve osobe lakše povređene u napadu, dodajući da procenjuje štetu na objektima.

IRGC zapretila: Američki i izraelski univerziteti na Bliskom istoku legitimne mete za Iran

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su univerziteti Izraela i Sjedinjenih Američkih Država u regionu Bliskog istoka za njih legitimne mete, i da će u znak odmazde biti gađana dva takva univerziteta, nakon što su u američko-izraelskim napadima gađani iranski univerziteti.

U saopštenju IRGC navodi da savetuje svim zaposlenima, profesorima i studentima američkih univerziteta u regionu, kao i stanovnicima okolnih područja, da ostanu najmanje jedan kilometar udaljeni od pomenutih univerziteta kako bi zaštitili svoje živote, prenosi danas iranska agencija Tasnim.

Iran i njima dozvolio prolaz kroz Ormuz: Ovo će posebno razbesneti Amerikance

Iran je pristao da dozvoli da 20 brodova pod pakistanskom zastavom prođe kroz Ormuski moreuz, saopštio je pakistanski ministar spoljnih poslova Muhamed Ishak Dar.

Dar je u objavi na platformi X rekao da će kroz Ormuski moreuz dnevno prolaziti po dva pakistanska broda, prenosi danas iranska televizija Pres.

AE: U toku presretanje iranskih raketa i bespilotnih letelica

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je u toku dejstvo protivvazdušne odbrane u presretanju raketa i bespilotnih letelica. "Sistem protivvazdušne odbrane UAE je aktivan zbog pretnji od raketa i bespilotnih letelica", navodi se u saopštenju ministarstva koje je objavljeno na platformi X. U saopštenju se navodi da su zvuci koji se čuju širom zemlje rezultat tekućih operacija presretanja projektila i bespilotnih letelica. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael počele vazdušne na Iran, ta zemlja već petu nedelju lansira rakete i dronove na UAE i druge zemlje u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je to zbog američkog prisustva u njima.

Iračka PVO oborila dron u blizini rezidencije lidera Kurdistanske demokratske partije

Iračka protivvazdušna odbrana oborila je dron u blizini rezidencije lidera vladajuće kurdistanske stranke u Iraku - Kurdistanske demokratske partije (KDP) Masuda Barzanija, u Erbilu, saopštili su bezbednosni izvori za Rojters. Prethodno su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu rekli Rojtersu da je u subotu rano ujutru izveden napad dronom i na kuću predsednika iračkog Kurdistana Nečirvana Barzanija, izjavili su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu. Iračka protivvazdušna odbrana je oborila dron u blizini baze boraca Pešmerga u Duhoku, potvrdili su irački zvaničnici za Rojters. Napadi su izvedeni dok se intenziviraju udari na militantne grupe povezane sa Iranom i na kurdske snage u jeku američko-izraelskog rata protiv Irana koji se preliva i u Irak. Premijer Iraka Mohamed Šia el-Sudani osudio je pokušaj napada na kuću Nečirvana Barzanija, a potom je i razgovarao sa njim telefonom, saopšteno je iz kabineta premijera. Sudani je naredio da se formira zajednički bezbednosno-tehnički tim za istragu incidenata i identifikaciju odgovornih, dodaje se u saopštenju.

SAD rasporedile više od 50.000 vojnika na Bliski istok

Nove snage pridružuju se hiljadama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku kao deo masovnog gomilanja snaga tokom rata s Iranom.

Ukupno su, prema ranijim izjavama, SAD rasporedile više od 50.000 vojnika u regiju, navodi DPA.

Operation Epic Fury: March 28th Update pic.twitter.com/WG1adY5YaR — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

