ABA LIGA: Krka zaustavila Marjanovića i pobedila Iliriju

KOŠARKAŠI Krke pobedili su u slovenačkom derbiju kao gosti ekipu Ilirije sa 77:83 (20:22, 14:26, 15:24, 28:11).

Ekipa iz Novog Mesta je utakmicu rešila sjajnom igraom u drugoj i trećoj četvrtini. Posle 30 minuta na semaforu je stajalo 49:72.

U poslednjem periodu se opustio tim Dejana Jakare, domaćin je to iskoristio da ublaži poraz, ali do velikog preokreta nije mogao.

Najefikasniji kod pobednika bio je Lovro Urbiha sa 14 poena, dok su po 11 postigli Kalil Brentli i Žak Smrekar. Na drugoj strani najviše se istakao Petar Popović sa 20, Mark Pađen je dodao 13. Srpski košarkaš Boban Marjanović je brojao do 10.

Obe ekipe posle 22. kola imaju identičan učinak 8-14.

