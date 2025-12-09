IZNENADA UMRO REPREZENTATIVAC BELGIJE: Izliv krvi u mozak je bio koban

Sport su zadesila tužne vesti.

Glen de Buk, bivši belgijski fudbaler i reprezentativac, preminuo je u Antverpenu u 54. godini, nakon što je doživeo masivno krvarenje u mozgu 6. decembra i pao u komu.



Ova vest je šokirala fudbalski svet, jer je de Buk bio aktivan kao trener, a poslednji posao imao je u belgijskom klubu FK Bum, gde je bio tehnički direktor.

Fudbalski savez Belgije, tamošnja Liga i klubovi poput Anderlehta su izrazili saučešće, ističući njegov doprinos belgijskom fudbalu.

We’re deeply saddened by the passing of Glen De Boeck. Our thoughts are with his family and everyone who held him dear. ✨ pic.twitter.com/zhOKUNXdNu — Pro League (@ProLeagueBE) December 8, 2025

Glen de Buk (rođen 22. avgusta 1971. u Bomu) bio je profesionalni fudbaler koji je igrao kao defanzivac, a nosio je dres ekipa poput Mehelena, Serkl Briža i Anderlehta, s kojim je osvojio belgijsku titulu 1999. i bio kapiten. Za reprezentaciju Belgije odigrao je 36 utakmica od 1993. do 2002. godine, postigavši jedan gol.

Met droefheid vernam de club deze ochtend het overlijden van ex-speler Glen De Boeck. De Boeck speelde 109 wedstrijden voor Malinwa.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden. Rust zacht, Glen. 🤍 pic.twitter.com/Mt3J0YPD24 — KV Mechelen (@kvmechelen) December 8, 2025

Nakon igračke karijere, postao je trener, vodeći klubove poput Kortrijka, Zulte Varegema i Anderlehta, a poslednji posao imao je kao tehnički direktor FK Buma. Bio je poznat po čvrstoj defanzivi i liderstvu, ali i po kontroverzama jer je suspendovan zbog komentara o sudijama.

Moždani udar koji je doživeo bio je previše snažan da bi lekari uspeli da ga spasu.

