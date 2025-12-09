IZNENADA UMRO REPREZENTATIVAC BELGIJE: Izliv krvi u mozak je bio koban
Sport su zadesila tužne vesti.
Glen de Buk, bivši belgijski fudbaler i reprezentativac, preminuo je u Antverpenu u 54. godini, nakon što je doživeo masivno krvarenje u mozgu 6. decembra i pao u komu.
Ova vest je šokirala fudbalski svet, jer je de Buk bio aktivan kao trener, a poslednji posao imao je u belgijskom klubu FK Bum, gde je bio tehnički direktor.
Fudbalski savez Belgije, tamošnja Liga i klubovi poput Anderlehta su izrazili saučešće, ističući njegov doprinos belgijskom fudbalu.
Glen de Buk (rođen 22. avgusta 1971. u Bomu) bio je profesionalni fudbaler koji je igrao kao defanzivac, a nosio je dres ekipa poput Mehelena, Serkl Briža i Anderlehta, s kojim je osvojio belgijsku titulu 1999. i bio kapiten. Za reprezentaciju Belgije odigrao je 36 utakmica od 1993. do 2002. godine, postigavši jedan gol.
Nakon igračke karijere, postao je trener, vodeći klubove poput Kortrijka, Zulte Varegema i Anderlehta, a poslednji posao imao je kao tehnički direktor FK Buma. Bio je poznat po čvrstoj defanzivi i liderstvu, ali i po kontroverzama jer je suspendovan zbog komentara o sudijama.
Moždani udar koji je doživeo bio je previše snažan da bi lekari uspeli da ga spasu.
