"ČESTITAO BIH IGRAČIMA..." Simo Krunić nakon poraza OFK Beograda od Zvezde u Superligi Srbije
Fudbaleri Crvene zvezde slavili su protiv OFK Beograda na gostovanju u Zaječaru sa 4:3. Nakon meča, trener crveno-belih Vladan Milojević, izneo je svoje utiske nakon trijumfa.
Crveno-beli su slavili posle goleade na "Kraljevici" rezultatom 4:3.
''Čestitao bih igračima, koji su dali tri gola kvalitetnijoj Zvezdi. Ivanić je, nažalost, onim golom doneo pobedu Zvezdi. Igrali smo požrtvavano, borbeno. Menjao sam igrače koji su se dosta potrošili. Žal je za ovim porazom. Zaslužili smo mnogo više", rekao je Simo Krunić.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
VELIKA POBEDA SRBIJE U SARAJEVU: "Orlovi" u ludoj završnici savladali BiH
30. 11. 2025. u 22:12 >> 22:17
NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...
30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)