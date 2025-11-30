Fudbal

"ČESTITAO BIH IGRAČIMA..." Simo Krunić nakon poraza OFK Beograda od Zvezde u Superligi Srbije

Filip Milošević

30. 11. 2025. u 22:00

Fudbaleri Crvene zvezde slavili su protiv OFK Beograda na gostovanju u Zaječaru sa 4:3. Nakon meča, trener crveno-belih Vladan Milojević, izneo je svoje utiske nakon trijumfa.

ЧЕСТИТАО БИХ ИГРАЧИМА... Симо Крунић након пораза ОФК Београда од Звезде у Суперлиги Србије

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-beli su slavili posle goleade na "Kraljevici" rezultatom 4:3.

''Čestitao bih igračima, koji su dali tri gola kvalitetnijoj Zvezdi. Ivanić je, nažalost, onim golom doneo pobedu Zvezdi. Igrali smo požrtvavano, borbeno. Menjao sam igrače koji su se dosta potrošili. Žal je za ovim porazom. Zaslužili smo mnogo više", rekao je Simo Krunić.

