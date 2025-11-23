VLADAN MILOJEVIĆ U ŠOKU: Zvezda izgubila od Javora, a ovo je njen trener rekao posle meča

Javor Ivanjica i FK Crvena zvezda odigrlai su zanimljiv meč 16. kola Superlige Srbije u fudbalu, a trener crveno-belih Vladan Milojević na zanimljiv način je reagovao posle utakmice.

Podsetimo, Zvezda je u gostima izgubila od Javora, posle čega je njen trener stao pred kameru TV Arena sport.

Sumirajući utiske, rekao je sledeće:



- Pred samu utakmicu znali smo da će Javor sa 10 igrača da bude u svojih 16 metara... Ne možemo da dođemo... odnosno nismo uspevali da otključali njihovu odbranu. Znali smo, trebao nam je taj jedan gol. Međutim, jednostavno, danas smo imali mnogo šansi, ali nismo ih realizovali. Znali smo da će Javor da čeka jednu šansu, jednu kontru, dočekao je, mi smo se loše postavili, dao je gol... Sad, da li li je zasluženo ili nije, nije ni bitno, rezultat je ono što se pamti. Ono što je interesantno... Mojim momcima ne mogu da kažem ništa. Borili smo se, ali... onako, imam utisak, da smo igrali još ko zna koliko, ne bismo gol dali! - poručio je Milojević.

U izjavi za klupski sajt precizirao je do kad Zvezda ne bi zatresla mrežu Ivinjičana::

- Ovo je utakmica koju da smo igrali pet dana, ne bismo mogli da damo gol. Očigledno je da ne možemo da postignemo pogodak iz klasičnih šansi. To je neki zakon fudbala, jedna loša postavka, Javor daje gol i to je to. Znali smo da će tako da bude, da će protivnik tražiti tu jednu kontru, na kraju je dočekao i rešio utakmicu. Mi nismo uspeli da rešimo utakmicu iz naših šansi. Nemam šta da zamerim momcima, dali su sve od sebe, borili su se. Idemo dalje - rekao je Zvezdin trener.

