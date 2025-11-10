"SPREČEN JE NJEN LINČ, U ŠOKU JE!" Haos u srpskom fudbalu, OFK Vršac zgrožen dešavanjima u Vranju, fotografija fizioterapeutkinje šokirala sve!
OFK Vršac je u zvaničnom saopštenju oštro demantovao navode iz saopštenja SU Dinamo Jug iz Vranja povodom incidenta koji se juče dogodio na vranjskom stadionu, nakon međusobnog duela, koji je u okviru 17. kola Prve lige Srbije završen nerešeno – 1:1.
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, oni demantuju da je iko od njihovih igrača naneo bilo kakvu štetu u svlačionici, tvrdeći da je to učinio kapiten Dinama Filip Stamenković, koji je, kada su Vrščani ušli u svoju svlačionicu, divljački razbio vrata.
Apsolutno demantuju i da je iko iz stručnog štaba Vrščana napao njihovog komesara za bezbednost Ivana Nedeljkovića, kom, kako navode, posle pregleda u zdravstvenoj ustanovi nije konstatovana ni jedna povreda, čak ni najmanja.
-Svim licima, koja su ili mogu učestvovati u falsifikovanju zdravstvene i druge dokumentacije, najavljujemo krivične prijave. Postoje svedoci da bez ikakvih zavoja napušta bolnicu, a kada se požalio policajcima da ima nagnječenje šake, odgovorili su mu da „i treba da ima, kada bije ljude“, čemu takođe postoje svedoci – navode iz OFK Vršca, uz napomenu da je videosnimkom zabeleženo i Nedeljkovićevo ponašanje, koje je bilo poput bezočnog huligana.
Glavni huligani na terenu su, kako kažu, bili predsednik kluba i predsednik Fudbalskog saveza Pčinjskog okruga Dejan Ivanović, kao i njegov sin Lazar, koji je „dobro poznat vranjskoj policiji“. Tata i sin su, navode, pesnicama pokazivali svoje gostoprimstvo.
U toj tuči službeni predstavnik OFK Vršca Dejan Potočan zadobio je ozbiljan udarac u glavu, dok su Marku Kačareviću polomljene naočare i isečena arkada.
-Posebna priča je napad na našu fizioterapeutkinju Jelenu Rankov, koju je ispred svlačionice okružilo i fizički napalo deset huligana. Prisebnošću našeg vozača i jednog policajca, sprečen je linč na jednu damu, koja je tom prilikom zadobila povredu prsta i šake, dok su pokušavali da joj otmu telefon, a ima i nagnječenje levog uha. Pretrpela je i veliki emotivni šok – navodi OFK Vršac u saopštenju.
Oni ističu i da nezadovoljstvo Vranjanaca ka arbitrima na utakmici, te insinuacije prema trećim licima, koja ni na koji način nisu učestvovala u ovom huliganskom činu, ni u kojem scenariju ne smeju i ne mogu biti opdavdanje za divljački fizički napad na njihov stručni štab.
Apeluju na Fudbalski savez Srbije da, u skladu sa propisima, izrekne drastičnu kaznu za SU Dinamo Jug, kako se ovakvo divljaštvo nikada više ne bi ponovilo na stadionima i sportskim terenima širom Srbije.
